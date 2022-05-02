"Приїхали вбивати українців за гроші": ЗСУ розгромили загін "вагнерівців"

Найманців вербували через російські військкомати та обіцяли зарплату понад 200 тис. рублів

Найманці ПВК "Вагнер" зазнали великих втрат на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

На Луганщині українські військові розгромили підрозділ найманців ПВК "Вагнер", кількох росіян взяли в полон.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у своєму Facebook.

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За його словами, українські позиції атакував штурмовий загін "Барс-7" зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

"Велика група найманців прорвалася в першу траншею нашого опорника. Проте українські воїни не похитнулися, прийняли ближній бій і повністю розгромили супротивника. Російські війська зазнали тяжких втрат, багато вбитих, а 7 найманців загону "Барс-7" взяті полон воїнами однієї з наших механізованих бригад. Найманці повідомили, що їх найняли через військкомати Росії на зарплату в 205 тис. рублів (близько 3 тис. доларів за офіційним курсом у РФ – ред.)", – розповів Бутусов.

Журналіст назвав імена захоплених у полон вагнерівців:

"Майор Віктор Коржавін з Челябінської області, радист Сергій Богданов з Краснодарського краю, місто Тимошевськ, солдати Володимир Насиров з Уфи, Суднєв Валерій з Іжевська, молодший сержант Юшков Дмитро, мешканець Луганська Коваленко Дмитро, а також ще один громадянин Росії з Томська".

За даними Бутусова, вагнерівці розповіли, що загін "Барс-7" вийшов на фронт 20 квітня і за 10 днів боїв втратив близько 150 убитих та поранених із 400 людей.

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"Дорослі люди, які, за їхніми словами, приїхали відновлювати Донбас, охороняти тил, водити машини і говорити по радіо, лікувати поранених. Ну прямо жодного бойовичка серед них, але чомусь взяли автомати і пішли зайняти "порожню висоту". От такі дивні діячі, причому в "Барс-7" було багато відмовників, за словами росіян, але самі вони у відмовники не пішли. Брешуть, ясна річ, приїхали вбивати, і були готові отримувати за це гроші, та от тільки зустріли на об'єкті атаки військових професіоналів, які швидко ухвалили правильні рішення", – пише він.

Як зазначив журналіст, у РФ очевидна нестача людських ресурсів у РФ, тому "фактично Росія почала часткову мобілізацію".

Хто такі "вагнерівці"?

ПВК "Вагнер" – російська військова структура, що комплектується найманцями. Брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі на боці Росії, у Сирії на боці союзника Путіна диктатора Асада, у Судані.

Незалежна місія під егідою Ради ООН встановила, що дії ПВК "Вагнер" кваліфікуються як військові злочини чи злочини проти людяності. Європейський Союз ввів у дію персональні санкції проти учасників та керівників ПВК "Вагнер".

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За інформацією британської розвідки, РФ має намір задіяти у бойових діях в Україні понад 1000 найманців ПВК "Вагнер", зокрема вищих керівників організації.

Радник міністра оборони України Маркіян Лубківський заявив, що найманці ПВК "Вагнер" планували замах на президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.