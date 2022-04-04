Будуть наступати: британська розвідка повідомила про перекидання "вагнерівців" на Донбас

Росія переорієнтує свій наступ на схід України

РФ перегрупує війська для нового наступу / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти проводять перегрупування сил, щоб піти у наступ на Донбасі. Зокрема, на сході України задіють найманців ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє в Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Реклама

"Російські сили продовжують консолідуватися та перегруповуватися, оскільки вони переорієнтують свій наступ на Донбас на сході України", – повідомили у британській розвідці.

У повідомленні також ідеться про те, що російські війська, зокрема найманці з приватної військової компанії "Вагнер", перекидаються в цей район.

Нагадаємо, за даними української розвідки, "вагнерівці" вже беруть участь у війні проти України. Про це свідчать жетони знищених окупантів.

"Вагнерівці" готували замах на Зеленського

Радник міністра оборони України Маркіян Лубківський заявив, що найманці ПВК "Вагнер" планували замах на президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Реклама

"Вони хотіли вбити керівництво України: нашого президента та прем'єр-міністра. Це було метою, деяких із них безуспішно відправили в Україну", – сказав Лубківський.

Він додав, що всі докази надали Міжнародному суду. Українська розвідка відслідковувала бойовиків у нашій країні та за її межами, кількох з них ліквідували.

Хто такі "вагнерівці"?

ПВК "Вагнер" – російська військова структура, що комплектується найманцями. Брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі на боці Росії, у Сирії на боці союзника Путіна диктатора Асада, у Судані.

Незалежна місія під егідою Ради ООН встановила, що дії ПВК "Вагнер" кваліфікуються як військові злочини чи злочини проти людяності. Європейський Союз ввів у дію персональні санкції проти учасників та керівників ПВК "Вагнер".