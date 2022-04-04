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Будут наступать: британская разведка сообщила о переброске "вагнеровцев" на Донбасс

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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4 апреля, 10:11
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Россия переориентирует свое наступление на восток Украины
РФ перегруппирует войска для нового наступления
РФ перегруппирует войска для нового наступления / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты проводят перегруппировку сил, чтобы пойти в наступление на Донбассе. В частности, на востоке Украины задействуют наемников ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

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"Российские силы продолжают консолидироваться и перегруппировываться, поскольку они переориентируют свое наступление на Донбасс на востоке Украины", – сообщили в британской разведке.

В сообщении также говорится, что российские войска, в частности наемники из частной военной компании "Вагнер", перебрасываются в этот район.

Напомним, по данным украинской разведки, "вагнеровцы" уже участвуют в войне против Украины. Об этом свидетельствуют жетоны уничтоженных оккупантов.

"Вагнеровцы" готовили покушение на Зеленского

Советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" планировали покушение на президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью, некоторых из них безуспешно отправили в Украину", – сказал Лубкивский.

Он добавил, что все доказательства предоставили Международному суду. Украинская разведка отслеживала боевиков в нашей стране и за ее пределами, нескольких из них ликвидировали.

Кто такие "вагнеровцы"?

ЧВК "Вагнер" – российская военная структура, комплектуемая наемниками. Участвовала в боевых действиях в ряде конфликтов, в частности на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника Путина диктатора Асада, в Судане.

Независимая миссия под эгидой Совета ООН установила, что действия ЧВК "Вагнер" квалифицируются как военные преступления или преступления против человечности. Европейский Союз ввел в действие персональные санкции против участников и руководителей ЧВК "Вагнер".

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