Рядові армії Росії отримують $22 на місяць за вбивство українців (фото)

Фахівці проаналізували дані деяких військових

Опубліковані деякі дані рядових російської армії / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські спеціалісти проаналізували розмір грошового забезпечення деяких російських окупантів, які брали участь у бойових діях на території України.

Про це повідомило видання "ГОРДОН".

Реклама

Як зазначається, грошове забезпечення деяких рядових армії РФ за лютий 2022 року становить 2229 російських рублів, тобто $22,46.

Дані солдатів

Видання опублікувало деякі дані рядових російської армії. Серед них:

1. Бизов Дмитро Сергійович

Реклама

Народився 25 вересня 2002 року, рядовий третього зенітного ракетного взводу першого танкового полку другої гвардійської Таманської мотострілецької дивізії. Військова частина №58198 розташована в селищі Калінінець Московської області.

З інформації з особистого кабінету Дмитра Бизова стає зрозуміло, що належне йому грошове забезпечення за лютий 2022 року становить 2229 рублів, тобто $22,46.

Скриншот даних особистого кабінету Дмитра Бизова із сайту mil.ru.

Реклама

2. Савін Антон Євгенович

Народився 13 січня 2002 року, рядовий другого танкового взводу першого танкового полку другої гвардійської Таманської мотострілецької дивізії – військова частина №58198 дислокується в селищі Калінінець Московської області.

За даними особистого кабінету Антона Савіна, його грошове забезпечення за лютий 2022 року також становить 2229 російських рублів, тобто $22,46.

Скриншот даних особистого кабінету Антона Савіна з сайту mil.ru.

3. Корольов Дмитро Олександрович

Народився 4 жовтня 2002 року, рядовий третього мотострілецького відділення першого мотострілецького взводу першого танкового полку другої гвардійської Таманської мотострілецької дивізії. Військова частина №58198 розташована в селищі Калінінець Московської області.

За лютий 2022 року він також отримав 2229 рублів грошового забезпечення, тобто $22,46.

Скриншот даних особистого кабінету Дмитра Корольова з сайту mil.ru.

4. Бісембєєв Даурен Різабекович

Народився 16 березня 2003 року, рядовий 136-ї окремої гвардійської мотострілецької Умансько-Берлінської Червонопрапорної, орденів Суворова, Кутузова та Богдана Хмельницького бригади – тактичне з'єднання Сухопутних військ Російської Федерації.

Як зазначається, грошове забезпечення військового за лютий 2022 року становило 39 065,50 рублів, тобто $455,57. Водночас він отримав надбавку за "участь у контртерористичній операції та забезпеченні правопорядку (безпеки) на території Північно-Кавказького регіону".

Скриншот даних особистого кабінету Даурена Бісембєєва з сайту mil.ru.

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації заявили, що Росія не планує швидко закінчити війну в Україні. Війська окупантів відвели у Київській та Чернігівській областях, щоб потім перекинути їх на Донбас для наступу.

Читайте також: