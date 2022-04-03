"Ми не воюємо проти бомжів": волонтерка обурена недооцінкою ворога

Росія кидає в бій як "гарматне м'ясо", так і добре підготовлених професіоналів

Волонтер Ірина Цибух розвіяла популярний міф про окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці сьогодні недооцінюють ворога і думають, ніби ЗСУ воюють з "армією бомжів", однак Росія кидає в бій добре підготовлених солдатів, які готувалися захоплювати Україну.

Про це у відеозверненні в Tiktok розповіла волонтерка медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух.

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Волонтерка поділилася враженнями від перегляду українських новин:

"Я такої х**ні не чекала абсолютно. Мені так неприємно слухати, що ми воюємо проти армії бомжів, капітулянтів, якихось неадекватних довбо**бів, які не можуть нічого. Ми воюємо з армією кращих. Це головна думка, яка повинна бути".

За її словами, росіяни "ніколи б не відправляли галімих солдатів, які не вміють воювати, щоб перемогти в цій війні – вони ж не ідіоти".

"Ми воюємо проти другої армії світу. Тому у нас такі втрати, тому така складна специфіка, тому стільки окупованих міст і сіл. Ситуація досі не дуже класна, і українська армія, українські добровольці роблять усе, щоб ситуація змінилася", – сказала Цибух.

Волонтерка зазначила, що в перших лавах Росія кинула два типи свого особового складу:

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"Так, "м'ясо" і "бомжі" виснажують наших військових, поки вони їх х**рять. Друга частина – це серйозні потужні солдати, які готувалися захоплювати Україну... Ми говорили з десантниками, вони казали, що на тому напрямку, на якому вони працювали, вони працювали з кращими з кращих. Це була війна з дуже потужним ворогом. Це має бути головною думкою в нашому інформаційному просторі".

Втрати російських військових зростають

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.04 орієнтовно становлять: