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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

"Ми не воюємо проти бомжів": волонтерка обурена недооцінкою ворога

Павло Заяць Павло Заяць
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3 квітня, 17:53
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Росія кидає в бій як "гарматне м'ясо", так і добре підготовлених професіоналів
Волонтер Ірина Цибух розвіяла популярний міф про окупантів
Волонтер Ірина Цибух розвіяла популярний міф про окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці сьогодні недооцінюють ворога і думають, ніби ЗСУ воюють з "армією бомжів", однак Росія кидає в бій добре підготовлених солдатів, які готувалися захоплювати Україну.

Про це у відеозверненні в Tiktok розповіла волонтерка медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух.

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Волонтерка поділилася враженнями від перегляду українських новин:

"Я такої х**ні не чекала абсолютно. Мені так неприємно слухати, що ми воюємо проти армії бомжів, капітулянтів, якихось неадекватних довбо**бів, які не можуть нічого. Ми воюємо з армією кращих. Це головна думка, яка повинна бути".

За її словами, росіяни "ніколи б не відправляли галімих солдатів, які не вміють воювати, щоб перемогти в цій війні – вони ж не ідіоти".

"Ми воюємо проти другої армії світу. Тому у нас такі втрати, тому така складна специфіка, тому стільки окупованих міст і сіл. Ситуація досі не дуже класна, і українська армія, українські добровольці роблять усе, щоб ситуація змінилася", – сказала Цибух.

Волонтерка зазначила, що в перших лавах Росія кинула два типи свого особового складу:

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"Так, "м'ясо" і "бомжі" виснажують наших військових, поки вони їх х**рять. Друга частина – це серйозні потужні солдати, які готувалися захоплювати Україну... Ми говорили з десантниками, вони казали, що на тому напрямку, на якому вони працювали, вони працювали з кращими з кращих. Це була війна з дуже потужним ворогом. Це має бути головною думкою в нашому інформаційному просторі".

Втрати російських військових зростають

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.04 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 18 000;

танків – 644;

бойових броньованих машин – 1830;

артилерійських систем – 325;

РСЗВ – 105;

засобів ППО – 54;

літаків – 143;

вертольотів – 134;

автомобільної техніки – 1249;

кораблі/катери – 7;

цистерн із ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89;

Спеціальної техніки – 24;

Пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 3 квітня
1
Особовий склад 18000
Особовий склад
2
Літаки 143
Літаки
3
Гелікоптери 134
Гелікоптери
4
Танки 644
Танки
5
ББМ 1830
ББМ
6
Артилерія 325
Артилерія
7
Засоби ППО 54
Засоби ППО
8
РСЗВ 105
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 89
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1249
Транспорт
Докладніше
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Історії звитяг
Варвара Хлевицька - 7-річна школярка з Кропивницького. Щоб допомогти українським військовим, розбила власну скарбничку (збирала на телефон) - виявилось, мало. І Варя пішла продавати тюльпани, поставивши поруч табличку: "Купи квітку, а я куплю бронік". За кілька годин вторгувала 4 тисячі гривень, додала свої, і особисто подарувала воїнам бронежилет.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
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Наші янголи-охоронці

Старший лейтенант Хоменко Андрій - командир десантно-штурмового взводу 80-ї бригади. Під час одного бою зумів знищив 5 одиниць БМП-3 і танк. Здійснив ефективну евакуацію особового складу різних підрозділів бригади, врятувавши сотні життів. Загинув під час знищення ворожого десанту на Миколаївщині. Герой України. Посмертно.

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