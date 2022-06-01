Бойовики "ДНР" готові стрілятись, аби не воювати – перехоплення ГУР

У лавах окупантів спалахують протести через небажання йти в бій

Окупанти масово відмовляються воювати. / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики "ДНР" не задоволені ставленням російських солдат до "добровільно мобілізованих" з Донецької області. В лавах російської армії спалахують протести, а багато військових не хочуть брати участь у війні. Почастішали випадки самокаліцтва.

Про це йдеться у перехопленні розмови бойовика та російськово військового, яке опублікувало ГУР Міноборони.

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Так, "ДНРівець" розповідає російському військовому про протести, які відбулись в 115 батальйоні армії окупантів.

"Вийшов наказ відпустити студентів. Приїхали їхні матері, подруги та влаштували протести. Незаконна мобілізація. П… (негідники), ви ох… (знахабніли), куди ви наших дітей привели", – говорить окупант.

Він також скаржиться на ставлення окупаційної армії до "мобілізованих" з "ДНР".

"Коли на "передок" кинули, пацани стали обурюватись: ми резервісти, йдемо на першій лінії. Нам сказали, ви не резервісти. Ви добровольці. Всі, хто тут, всі сюди прийшли добровільно", – жаліється окупант.

Російський співрозмовник у відповідь пояснює, що у РФ також багато людей не хоче брати участь у війні:

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"В аеропорту в нас також і "самострілів" (самокаліцтв) вистачає. Також ніхто не хоче їхати сюди", – сказав солдат РФ.

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