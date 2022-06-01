Боевики "ДНР" готовы стреляться, чтобы не воевать – перехват ГУР

В рядах оккупантов вспыхивают протесты из-за нежелания идти в бой

Оккупанты массово отказываются воевать. / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики "ДНР" недовольны отношением российских солдат к "добровольно мобилизованным" из Донецкой области. В рядах российской армии вспыхивают протесты, а многие военные не хотят участвовать в войне. Участились случаи самоувечья.

Об этом говорится в перехвате разговора боевика и российского военного, который опубликовало ГУР Минобороны.

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Так, "ДНРовец" рассказывает российскому военному о протестах, состоявшихся в 115 батальоне армии оккупантов.

"Вышел приказ отпустить студентов. Приехали их матери, подруги и устроили протесты. Незаконная мобилизация. П... (негодяи), вы ох... (обнаглели), куда вы наших детей привели", – говорит оккупант.

Он также жалуется на отношение оккупационной армии к "мобилизованным" из "ДНР".

"Когда на "передок" бросили, пацаны стали возмущаться: мы резервисты, идем на первой линии. Нам сказали, вы не резервисты. Вы добровольцы. Все, кто здесь, все сюда пришли добровольно", – жалуется оккупант.

Российский собеседник в ответ объясняет, что в РФ также многие не хотят участвовать в войне:

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"В аэропорту у нас также и "самострелов" (самокалечений) хватает. Также никто не хочет ехать сюда", – сказал солдат РФ.

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