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Нашли железный аргумент. Как россиянки агитируют мужей бежать из Украины – перехват

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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29 мая, 12:04
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Женщины оккупантов считают, что судебное преследование не имеет законных оснований
Жены оккупантов просят увольняться и ехать обратно в России. Фото: коллаж "Сегодня"
Жены оккупантов просят увольняться и ехать обратно в России. Фото: коллаж "Сегодня"

Жены российских оккупантов агитируют своих мужчин писать рапорты и возвращаться домой. По словам одной из россиянок, судебное преследование, которым пугает военных российское командование, не имеет законных оснований.

Об этом говорится в перехваченном разговоре оккупанта со своими родными.

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В разговоре жена оккупанта агитирует его писать рапорт на увольнение из армии. Она заявляет, что судебное преследование не имеет законных оснований.

Мама оккупанта, приобщающаяся к разговору, жалуется на ложную информацию о потерях, которую подают российские СМИ:

"США – 21 тысяча россиян погибла, Украина ставит 24. А наши – 1200, представляешь? Это возраст от 18 до 25. А кто нам будет на пенсию зарабатывать? Никто. Пенсию отменят. Короче, ж… (все плохо)".

Кроме того, мама оккупанта жалуется, что "спецоперация" неизвестно на сколько растянется, а отстраивать Украину придется также за счет россиян. В то же время по телевизору показывают исключительно праздники:

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"Улан-Удэ 99 лет – огромный концерт! По… (безразлично), что в Бурятии каждый день хоронят пацанов из Украины. Должны быть в трауре… Детей патриотизма бросились учить… Сколько народу, а правды ничуть нет", – сказала женщина.

Даже расстрел не пугает. Военные РФ массово бегут из армии

Оккупанты бегут из армии РФ, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний. Российские солдаты массово хотят уволиться. Также захватчики отказываются воевать в Украине. Об этом свидетельствуют многочисленные телефонные разговоры российских захватчиков, которые перехватывает СБУ.

"Пацаны просто берут и уезжают уже. Нашу бригаду по-любому будут расформировывать, потому что много людей уволилось. Вот уезжает, например, один человек по истечении срока контракта… прыгает в "Камаз", а за ним еще восемь человек прыгают, которые хотят уволиться сами по несоблюдению. И они просто едут, короче, и увольняются. И вот так вот, постоянно", – рассказывает оккупант своей жене.

Он надеется, что ему также разрешат вернуться домой в конце мая – как раз по завершению 90 дней, на которые якобы рассчитана "спецоперация".

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"Ведь каждый день пребывания в Украине для россиян – это риск попасть в список двухсотых, который уже насчитывает более 29,5 тысячи", – подчеркнули в СБУ.

Ранее мы писали:

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