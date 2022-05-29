Знайшли залізний аргумент. Як росіянки агітують чоловіків тікати з України – перехоплення

Жінки окупантів вважають, що судове переслідування не має законних підстав

Дружини окупантів просять звільнятися та їхати назад до Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

Дружини російських окупантів агітують своїх чоловіків писати рапорти та повертатися додому. За словами однієї з росіянок, судове переслідування, яким лякає військових російське командування, не має законних підстав.

Про це говориться у перехопленій розмові окупанта зі своїми рідними.

Реклама

Деталі

У розмові дружина окупанта агітує його писати рапорт на звільнення з армії. Вона заявляє, що судове переслідування немає законних підстав.

Мама окупанта, яка долучається до розмови, нарікає на неправдиву інформацію щодо втрат, яку подають російські ЗМІ:

"США – 21 тисяча росіян загинуло, Україна ставить 24. А наші – 1200, уяви? Це вік від 18 до 25. А хто нам буде на пенсію заробляти? Ніхто. Пенсію відмінять. Коротше, ж… (все погано)".

Крім того, мати окупанта скаржиться, що "спецоперація" невідомо на скільки розтягнеться, а відбудовувати Україну доведеться також за рахунок росіян. В той самий час, по телевізору показують виключно свята:

Реклама

"Улан-Уде 99 років – величезний концерт! По… (байдуже), що в Бурятії щодня ховають пацанів з України. Мають бути в траурі… Дітей патріотизму кинулися вчити… Скільки народу, а правди анітрохи немає", – сказала жінка.

Навіть розстріл не лякає. Військові РФ масово тікають з армії

Окупанти тікають з армії РФ, незважаючи на погрози розстрілів і покарань. Російські солдати масово хочуть звільнитися. Також загарбники відмовляються воювати в Україні. Про це свідчать численні телефонні розмови російських загарбників, які перехоплює СБУ.

"Пацани просто беруть і їдуть вже. Нашу бригаду по-любому розформовуватимуть, бо багато людей звільнилося. От їде, наприклад, одна людина після закінчення терміну контракту… стрибає до "Камазу", а за ним ще восьмеро людей стрибають, які хочуть звільнитися самі по недотриманню. І вони просто їдуть, коротше, і звільняються. І отак от постійно", – розповідає окупант дружині.

Він сподівається, що йому також дозволять повернутися додому в кінці травня – якраз по завершенню 90 днів, на які нібито розрахована "спецоперація".

Реклама

Адже кожен день перебування в Україні для росіян – це ризик потрапити у список "двохсотих", який уже налічує понад 29,5 тисячі", – наголосили в СБУ.

Раніше ми писали: