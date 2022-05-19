"Ми як фашисти тут". Полонений окупант зробив гучну заяву (відео)

Російський солдат поскаржився на своє керівництво

Полонений російський солдат назвав армію РФ фашистами. Фото: колаж "Сьогодні"

СБУ провела допит російських окупантів, які здалися в полон. Усі вони скаржаться на своє керівництво, що залишило їх напризволяще. Загарбники повідомляють, що прибули виконувати легкі завдання, як то копати окопи чи відповідати на дзвінки керівництва, але натомість їх відправили в бункер, наказавши утримувати вигідну позицію.

Про це повідомляє СБУ у Харківській області.

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Після того, як українські військові взяли їх у оточення, ситуація ставала все гіршою і загарбники чекали поки командування приїде їх рятувати. Але дива не сталось, командування їх просто "кинуло", як і тисячі інших окупантів.

Під час допиту полонений визнає, що вони прийшли на нашу землю, як загарбники і називає російських військових фашистами.

"Командування нас кинуло, втекло і залишило нас. Ніхто не прийшов і не допоміг нам. Виходить, що командування нас просто кинуло... Ми прийшли сюди, як загарбники, окупанти. Ми як фашисти тут", – сказав російський солдат.

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Все заї*ало, додому хочу. На Запоріжжі окупанти готові все кинути і втекти – перехоплення

Російські окупанти деморалізовані, готові втекти з території України. Про це свідчить радіоперехоплення розмови двох росіян, які ділилися один з одним, що відбувається. Нове перехоплення розмови окупантів, яка складалася чи не з самих матюків, опублікувала в Telegram-каналі Служба безпеки України.

"Кожного вечора, бл*дь, боремося з ДРГ, які, бл*дь, щоночі починають, нах*й, у село заходити... Ну коротше, бл*дь, заї*ало все, додому хочу, бл*дь. Вже деякі на межі: покладемо *уй, з'ї*емось, заї*али",- поскаржився військовий своєму товаришу по службі.

Наприкінці розмови обоє навіть перейшли на українську мову.

"Ну все, давай, до побачення", – сказав один, на що інший відповів: "До побачення".

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