Окупанти діляться лайфхаком, щоб не стати "гарматним м'ясом" – перехоплення

Командири РФ кидають своїх солдатів у пекло

Окупанти відмовляються воювати в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти не хочуть воювати в Україні. Вони продовжують стріляти собі по ногах, щоб живими повернутися додому. Судячи з усього, ця практика набула такого поширення у загарбників, що вони діляться цим "лайфхаком виживання" один з одним.

Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку вдалося перехопити СБУ.

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Причина таких дій очевидна – загарбники не хочуть буди гарматним м’ясом, а командири натомість кидають їх у саме пекло.

"Оточують… Все важче і важче щодня", – каже окупант своєму товаришеві і скаржиться, що немає жодного підкріплення.

"Та ви там цей… Підберіть зброю чужу, українську, і собі ноги простреліть", – радить друг.

Таким чином, вони імітують поранення від українських захисників і сподіваються на госпіталізацію, яка дозволить їм повернутися в РФ.

"Даємо окупантам невелике доповнення "лайфхаку": не гайте час – стріляйтеся зі своєї зброї, поки не пізно! СБУ підтримує!" – наголосили у відомстві.

Все заї*ало, додому хочу. На Запоріжжі окупанти готові все кинути і втекти – перехоплення

Російські окупанти деморалізовані, готові втекти з території України. Про це свідчить радіоперехоплення розмови двох росіян, які ділилися один з одним тим, що відбувається. Нове перехоплення розмови окупантів, яка складалася чи не з самих матюків, опублікувала в Telegram-каналі Служба безпеки України.

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"Щовечора, бл*ть, боремося з ДРГ, які, бл*ть, щоночі починають, нах*й, у село заходити... Ну коротше, бл*ть, заї*ало все, додому хочу, бл*ть. Вже деякі на межі: покладемо *уй, з'ї*емось, заї*али", – поскаржився військовий своєму товаришу по службі.

Наприкінці розмови обоє навіть перейшли на українську мову.

"Ну все, давай, до побачення", – сказав один, на що інший відповів: "До побачення".

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