"Там д * па". Загарбники скаржаться на своє окопне життя в Україні – перехват

До того ж загиблі військові РФ вважаються зниклими безвісти

Військові РФ гинуть на війні в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Російський окупант, що знаходиться в Донецькій області, поскаржився дружині, що в Україні вмирають військові РФ. За його словами, на війні загинуло багато офіцерів. Водночас їх вважають зниклими безвісти.

Відповідне перехоплення телефонної розмови опублікував радник голови МВС України Антон Геращенко.

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- Вовки у вас є в полі? Син запитує.

- Ні, тільки є двоногі.

– Третього батальйону вже немає!

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- Я знаю! Там взагалі д*па.

- Там кажуть, живим тільки один начальник штабу батальйону залишився. Усіх офіцерів – усі 200-ті.

- Ну, що числяться безвісти до*іга.

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- Так-так-так. Тому що водою відносило, тому що при переправі бомбили сильно. Пацани у воду падали, відносило і не знаємо: живий чи мертвий.

"Пекло справжнє!" Окупант розповів, до чого його довела війна в Україні

Російські окупанти називають пеклом війну в Україні. Єдине, про що мріють, – вижити, звільнитися з армії та більше ніколи не повертатися в Україну. Про це свідчить нове перехоплення телефонної розмови російських загарбників, яке опублікувала СБУ.

"У нас взагалі д*па... У нас дуже багато 200-х і 300-х... командира мого вбило. Я сам ледве вибрався звідти, відповідаю. Я, коротше, все… просто приїду в Алейськ, я служити не буду… все. Я чесно, я буду звільнятися, ну його нафіг. Після того, що я побачив, ні…" – розповідає другові окупант, що воює на Луганському напрямку.

За його словами, особового складу залишилася лише половина батальйону, а машини всі згоріли. Тепер до їхнього Алтайського краю возитимуть багато тіл загиблих, вважає він.

"Знаєш, це жах… відповідаю. Це просто пекло справжнє, як у фільмі жахів!" – розповів російський окупант.

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