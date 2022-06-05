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На Донбасі окупантам не дали втекти до РФ: тепер вони хочуть у полон

Павло Заяць Павло Заяць
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5 червня, 13:35
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Російське командування намагається запобігти спробам дезертирства, погрожуючи солдатам розстрілами
На Луганщині окупанти спробували дезертирувати до Росії
На Луганщині окупанти спробували дезертирувати до Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

У Луганській області підрозділ окупантів зробив спробу дезертирувати назад до Росії, але їх насильно повернули до зони бойових дій. Наразі вони обговорюють можливість здачі в полон ЗСУ.

Як повідомляє Telegram-канал "Сьогодні" з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони, росіяни масово намагаються уникнути прямих бойових зіткнень із захисниками України, незважаючи на погрози притягнення до кримінальної відповідальності та загороджувальні загони.

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Зокрема, за даними розвідки, командування 30-ї окремої мотострілецької бригади 2 загальновійськової армії РФ приховує масові дезертирства та погрожує солдатам розстрілами. Один із підрозділів бригади було затримано при спробі перетину державного кордону в районі пункту пропуску "Шияни" (Білгородська область) та насильно повернуто до зони активних бойових дій.

Наразі у підрозділі обговорюється можливість здачі в полон захисникам України.

Військова розвідка України оприлюднила список командного складу 30 омсбр, що діє на Лиманському напрямку.

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Нагадаємо, в армії РФ у контракти включають пункт про згоду на участь у бойових діях незалежно від місця їх проведення. Це робиться, щоб не допустити масових звільнень та відмов від участі у війні в Україні.

Озвучено втрати окупантів в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.06 склали:

  • особового складу – близько 31150 (+100) осіб ліквідовано;
  • танків – 1381 (+5) одиниця;
  • бойових броньованих машин – 3392 (+13) одиниці;
  • артилерійських систем – 686 (+6) одиниць;
  • РСЗВ – 207 (+0) одиниць;
  • засобів ППО – 95 (+0) одиниць;
  • літаків – 210 (+0) одиниць;
  • вертольотів – 175 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 548 (+8);
  • крилатих ракет – 122 (+0);
  • кораблів/катерів – 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2360 (+23) одиниць;
  • спеціальної техніки – 53 (+1).
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Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Ведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 5 червня: у Білорусі тривають військові навчання, Сумська та Чернігівська області знову під обстрілами, на Харківщині ворог вдарив фосфорними бомбами по мирних.

Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 5 червня: ще 100 солдатів РФ ліквідовано; 5 танків, 13 броньованих машин та 6 арт. систем знищено; російський гелікоптер К-52 тепер металобрухт у полях України.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 08:45 5 червня
1
Особовий склад 31150
Особовий склад
2
Танки 1381
Танки
3
ББМ 3392
ББМ
4
Артилерія 686
Артилерія
5
Засоби ППО 95
Засоби ППО
6
РСЗВ 207
РСЗВ
7
Літаки 210
Літаки
8
Гелікоптери 175
Гелікоптери
9
БПЛА 548
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2360
Транспорт
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Офіцер-чемпіон... Олег Ленюк - молодший лейтенант Окремої президентської бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького, багаторазовий чемпіон України та віце-чемпіон Європи з рогейну (різновид спортивного орієнтування). Загинув смертю хоробрих під Харковом, прикриваючи побратимів. Йому було 23 роки. Похований на Алеї Слави у Чернівцях.

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Кирило Яшар огли Агасиєв – старший лейтенант ЗСУ, командир взводу 92-ї окремої механізованої бригади. Група під командуванням офіцера азербайджанського походження під час розвідки місцевості біля села Мала Рогань (Харківська обл.) знищила техніку окупантів, викривши позиції ворога. Герой України.
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