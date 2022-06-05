На Донбасі окупантам не дали втекти до РФ: тепер вони хочуть у полон

Російське командування намагається запобігти спробам дезертирства, погрожуючи солдатам розстрілами

На Луганщині окупанти спробували дезертирувати до Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

У Луганській області підрозділ окупантів зробив спробу дезертирувати назад до Росії, але їх насильно повернули до зони бойових дій. Наразі вони обговорюють можливість здачі в полон ЗСУ.

Як повідомляє Telegram-канал "Сьогодні" з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони, росіяни масово намагаються уникнути прямих бойових зіткнень із захисниками України, незважаючи на погрози притягнення до кримінальної відповідальності та загороджувальні загони.

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Зокрема, за даними розвідки, командування 30-ї окремої мотострілецької бригади 2 загальновійськової армії РФ приховує масові дезертирства та погрожує солдатам розстрілами. Один із підрозділів бригади було затримано при спробі перетину державного кордону в районі пункту пропуску "Шияни" (Білгородська область) та насильно повернуто до зони активних бойових дій.

Наразі у підрозділі обговорюється можливість здачі в полон захисникам України.

Військова розвідка України оприлюднила список командного складу 30 омсбр, що діє на Лиманському напрямку.

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Нагадаємо, в армії РФ у контракти включають пункт про згоду на участь у бойових діях незалежно від місця їх проведення. Це робиться, щоб не допустити масових звільнень та відмов від участі у війні в Україні.

Озвучено втрати окупантів в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.06 склали:

особового складу – близько 31150 (+100) осіб ліквідовано;

танків – 1381 (+5) одиниця;

бойових броньованих машин – 3392 (+13) одиниці;

артилерійських систем – 686 (+6) одиниць;

РСЗВ – 207 (+0) одиниць;

засобів ППО – 95 (+0) одиниць;

літаків – 210 (+0) одиниць;

вертольотів – 175 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 548 (+8);

крилатих ракет – 122 (+0);

кораблів/катерів – 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2360 (+23) одиниць;

спеціальної техніки – 53 (+1).

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Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Ведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 5 червня: у Білорусі тривають військові навчання, Сумська та Чернігівська області знову під обстрілами, на Харківщині ворог вдарив фосфорними бомбами по мирних.

Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 5 червня: ще 100 солдатів РФ ліквідовано; 5 танків, 13 броньованих машин та 6 арт. систем знищено; російський гелікоптер К-52 тепер металобрухт у полях України.