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"Беріть лопати та йдіть помирайте": окупант розповів про війну в Україні – перехоплення

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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4 червня, 14:38
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Через відсутність комунікації відбуваються перестрілки між самими загарбниками
Російський окупант розповів, що їхній підрозділ зазнав великих втрат в Україні.
Російський окупант розповів, що їхній підрозділ зазнав великих втрат в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні, Nikopolnews

Масове мародерство зі сторони російських окупантів стало вже звичним явищем. Зокрема, вдалося перехопити розмову одного з росіян, який розповідає своїй матері про порядки, які панують в армії Росії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Що відбувається

Рашист розповів, що їхній підрозділ зазнав великих втрат – залишилися здебільшого недосвідчені бійці. Водночас через відсутність комунікації весь час відбуваються перестрілки між "своїми":

"У нас третя рота піхоти – 95% добровольців. Тому що всі інші або "200-ті", або "300-ті". Від піхоти взагалі нічого не залишилось. Вони там один з одним стріляються постійно. Зв’язку немає. Кажуть: "Наших там немає". Всі їдуть туди, всіх "поклали". Там інженера "поклали" 15-ї бригади наші полкові. Взагалі жах. Там наша 2-га танкова "схлеснулася". Там теж "200-ті", "300-ті". Тут взагалі така дурня: наша артилерія, буває, нашу піхоту криє", – зазначив він.

Крім цього, окупант заявив, що коли ЗСУ знищили техніку підрозділу, то командир полку наказав рашистам іти в бій із лопатами:

"Коли бойові машини підірвали, він сказав: "Тепер беріть лопати та йдіть як піхота, помирайте". Нам так сказав комбат".

Також в Головному управлінні розвідки зазначили, що в сусідньому селі рашисти зґвалтували неповнолітню дівчинку.

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З самим перехопленням можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, бойовики "ДНР", які служать у російській армії, скаржаться на безлад та безправність. Окупанти нарікають, що в батальйонах спостерігається масове пияцтво та неадекватні дії.

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