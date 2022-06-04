Розвідка Британії з'ясувала, як і навіщо Росія змінює тактику на фронті

ЗСУ успішно протистояли авіації РФ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Запаси високоточних ракет ЗС РФ серйозно виснажилися. Тому Росія зосередила зусилля своєї авіації на Донбасі. повідомила у своєму звіті британська розвідка.

Активність російської авіації залишається високою на Донбасі, при цьому російські літаки завдають ударів із використанням як керованих, так і некерованих боєприпасів.

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Нездатність Росії придушити чи знищити українські стратегічні системи ППО в перші дні конфлікту обмежила її можливості щодо надання тактичної авіаційної підтримки наземним маневреним елементам, що унеможливило наступ на Київ.

Отже, активність російської авіації значною мірою обмежувалася завданням глибоких ударів з використанням крилатих ракет повітряного та наземного базування для порушення руху українських підкріплень та постачання ЗСУ боєприпасами.

Однак самі по собі ці удари не мали істотного впливу на конфлікт, і в результаті російські запаси високоточних ракет, ймовірно, були зменшені.

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Переключивши свою оперативну увагу на Донбас, Росія змогла збільшити використання тактичної авіації для підтримки свого повзучого наступу, поєднуючи авіаудари та масовані артилерійські обстріли, щоб реалізувати свою перевагу у вогневій потужності.

Комбіноване застосування повітряних та артилерійських ударів стало ключовим фактором нещодавніх тактичних успіхів Росії на Донбасі.

Широке використання некерованих боєприпасів призвело до широкомасштабних руйнацій населених пунктів на Донбасі та жертв серед цивільного населення.

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Втрати супротивника

Українські військові з початку вторгнення РФ знищили 1367 танків та ліквідували близько 30 950 російських військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.06 орієнтовно становилять:

особового складу – близько 30950 (+100 за добу) осіб ліквідовано;

танків – 1367 (+4);

бойових броньованих машин – 3366 (+12);

артилерійських систем – 661 (+14);

РСЗВ – 207;

коштів ППО – 95;

літаків – 210;

вертольотів – 175;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535;

крилатих ракет – 121 (+1);

кораблів/катерів – 13;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2329 (+4);

спеціальної техніки – 51.

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