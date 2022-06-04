"Берите лопаты и идите умирайте": оккупант рассказал о войне в Украине – перехват

Из-за отсутствия коммуникации происходят перестрелки между самими захватчиками

Российский оккупант рассказал, что их подразделение понесло большие потери в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня, Nikopolnews

Массовое мародерство со стороны российских оккупантов стало уже привычным явлением. В частности, удалось перехватить разговор одного из россиян, рассказывающего своей матери о порядках, царящих в армии России.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

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Что происходит

Рашист рассказал, что их подразделение понесло большие потери – остались в основном неопытные бойцы. В то же время из-за отсутствия коммуникации все время проходят перестрелки между "своими":

"У нас третья рота пехоты – 95% добровольцев. Потому что все остальные или "200-е", или "300-е". От пехоты вообще ничего не осталось. Они там друг с другом стреляются постоянно. Связи нет. Говорят: "Наших там нет". Все едут туда, всех "положили". Там инженера "положили" 15-й бригады наши полковые. Вообще ужас. Там наша 2-я танковая "схлестнулась". Там тоже "200-е", " 300-е". Здесь вообще такая дурь: наша артиллерия, бывает, нашу пехоту кроет", – отметил он.

Кроме этого, оккупант заявил, что когда ВСУ уничтожили технику подразделения, то командир полка приказал рашистам идти в бой с лопатами:

"Когда боевые машины взорвали, он сказал: "Теперь берите лопаты и идите как пехота, умирайте". Нам так сказал комбат".

Также в Главном управлении разведки отметили, что в соседнем селе рашисты изнасиловали несовершеннолетнюю девочку.

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С самим перехватом можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, боевики "ДНР", которые служат в российской армии, жалуются на беспорядки и бесправие. Оккупанты сетуют, что в батальонах наблюдается массовое пьянство и неадекватные действия.

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