Путин взбесится. Британская разведка перечислила все провалы РФ за 100 дней войны

После того, как российская армия провалила захват Киева, они сосредоточили все усилия на востоке Украины, а на других направлениях перешли к обороне.
Анализ обнародовала разведка Великобритании в своем микроблоге Twitter.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 3 June 2022— Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 3, 2022
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#StandWithUkrainepic.twitter.com/gtepCytay9
"Если сравнивать с изначальным планом, ни одна из стратегических целей не была достигнута. Для того, чтобы Россия добилась хоть какого-то успеха, ей потребуются постоянные огромные инвестиции человеческой силы и оборудования, и, вероятно, понадобится еще значительное время", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что на других фронтах и направлениях Россия не сумела реализовать какие-либо маневры или движения, и они перешли к обороне. В данный момент российская армия добивается тактического успеха на востоке Украины.
С чего все началось
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".
- После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.
- Глава думского комитета по СНГ Калашников заявлял, что самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР" будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей. Вскоре Калашников опроверг признание "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей. Он отметил, что в соглашениях с "ДНР" и "ЛНР" нет ни слова о границах.