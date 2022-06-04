Разведка Британии выяснила, как и зачем Россия меняет тактику на фронте

ВСУ успешно противостояли авиации РФ

Россия сменила тактику и сосредоточила усилия авиации на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

Запасы высокоточных ракет ВС РФ серьезно истощились. Поэтому Россия сосредоточила усилия своей авиации на Донбассе. Об этом сообщила в своем отчете британская разведка.

Активность российской авиации остается высокой на Донбассе, при этом российские самолеты наносят удары с использованием как управляемых, так и неуправляемых боеприпасов.

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Неспособность России подавить или уничтожить украинские стратегические системы ПВО в первые дни конфликта ограничила ее возможности по оказанию тактической авиационной поддержки наземным маневренным элементам, что сделало невозможным наступление на Киев.

Следовательно, активность российской авиации в значительной степени ограничивалась нанесением глубоких ударов с использованием крылатых ракет воздушного и наземного базирования для нарушения движения украинских подкреплений и снабжения ВСУ боеприпасами.

Однако сами по себе эти удары не оказали существенного влияния на конфликт, и в результате российские запасы высокоточных ракет, вероятно, были значительно истощены.

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Переключив свое оперативное внимание на Донбасс, Россия смогла увеличить использование тактической авиации для поддержки своего ползучего наступления, сочетая авиаудары и массированные артиллерийские обстрелы, чтобы реализовать свое преимущество в огневой мощи.

Комбинированное применение воздушных и артиллерийских ударов стало ключевым фактором недавних тактических успехов россии на Донбассе.

Более широкое использование неуправляемых боеприпасов привело к широкомасштабным разрушениям населенных пунктов на Донбассе и жертвам среди гражданского населения.

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Потери противника

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1367 танков и ликвидировали около 30 950 российских военных. Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 30 950 (+100 за сутки) человек ликвидировано;

танков – 1367 (+4);

боевых бронированных машин – 3366 (+12);

артиллерийских систем – 661 ​​(+14);

РСЗО – 207;

средств ПВО – 95;

самолетов – 210;

вертолетов – 175;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 535;

крылатых ракет – 121(+1);

кораблей/катеров – 13;

автомобильной техники и автоцистерн – 2329 (+4);

специальной техники – 51.

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