Разведка Британии выяснила, как и зачем Россия меняет тактику на фронте

Запасы высокоточных ракет ВС РФ серьезно истощились. Поэтому Россия сосредоточила усилия своей авиации на Донбассе. Об этом сообщила в своем отчете британская разведка.
Активность российской авиации остается высокой на Донбассе, при этом российские самолеты наносят удары с использованием как управляемых, так и неуправляемых боеприпасов.
Неспособность России подавить или уничтожить украинские стратегические системы ПВО в первые дни конфликта ограничила ее возможности по оказанию тактической авиационной поддержки наземным маневренным элементам, что сделало невозможным наступление на Киев.
Следовательно, активность российской авиации в значительной степени ограничивалась нанесением глубоких ударов с использованием крылатых ракет воздушного и наземного базирования для нарушения движения украинских подкреплений и снабжения ВСУ боеприпасами.
Однако сами по себе эти удары не оказали существенного влияния на конфликт, и в результате российские запасы высокоточных ракет, вероятно, были значительно истощены.
Переключив свое оперативное внимание на Донбасс, Россия смогла увеличить использование тактической авиации для поддержки своего ползучего наступления, сочетая авиаудары и массированные артиллерийские обстрелы, чтобы реализовать свое преимущество в огневой мощи.
Комбинированное применение воздушных и артиллерийских ударов стало ключевым фактором недавних тактических успехов россии на Донбассе.
Более широкое использование неуправляемых боеприпасов привело к широкомасштабным разрушениям населенных пунктов на Донбассе и жертвам среди гражданского населения.
Потери противника
Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1367 танков и ликвидировали около 30 950 российских военных. Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 30 950 (+100 за сутки) человек ликвидировано;
- танков – 1367 (+4);
- боевых бронированных машин – 3366 (+12);
- артиллерийских систем – 661 (+14);
- РСЗО – 207;
- средств ПВО – 95;
- самолетов – 210;
- вертолетов – 175;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 535;
- крылатых ракет – 121(+1);
- кораблей/катеров – 13;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2329 (+4);
- специальной техники – 51.
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