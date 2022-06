Путін збожеволіє. Британська розвідка перерахувала всі провали РФ за 100 днів війни

Після того, як російська армія провалила захоплення Києва, вони зосередили всі зусилля на Сході України, а інших напрямах перейшли до оборони.

Аналіз оприлюднила розвідка Великобританії у своєму мікроблозі Twitter .

