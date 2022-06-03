Путін збожеволіє. Британська розвідка перерахувала всі провали РФ за 100 днів війни

Росіяни через провал операції змушені сконцентруватися на захопленні Донбасу

РФ не досягла намічених цілей / Фото: Колаж: Сьогодні

Після того, як російська армія провалила захоплення Києва, вони зосередили всі зусилля на Сході України, а інших напрямах перейшли до оборони.

Аналіз оприлюднила розвідка Великобританії у своєму мікроблозі Twitter .

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Latest Defence Intelligence update on the situion in Ukraine – 3 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/J6pg0zEINb



#StandWithUkraine pic.twitter.com/gtepCytay9 - Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 3, 2022

"Якщо порівнювати з початковим планом, жодної зі стратегічних цілей не було досягнуто. Для того, щоб Росія досягла хоч якогось успіху, їй знадобляться постійні величезні інвестиції людської сили та обладнання, і, ймовірно, знадобиться ще значний час", — наголосили. у повідомленні.

Також наголошується, що на інших фронтах та напрямках Росія не зуміла реалізувати будь-які маневри чи рухи, і вони перейшли до оборони. Наразі російська армія досягає тактичного успіху на сході України.

З чого все почалося