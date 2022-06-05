Война
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Обстрелы городов Украины ❗ Угроза котла на Донбассе 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

На Донбассе оккупантам не дали сбежать в РФ: теперь они хотят в плен

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 июня, 13:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российское командование пытается предотвратить попытки дезертирства, угрожая солдатам расстрелами
На Луганщине оккупанты попытались дезертировать в Россию
На Луганщине оккупанты попытались дезертировать в Россию / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области подразделение оккупантов предприняло попытку дезертировать назад в Россию, но их насильно вернули в зону боевых действий. Теперь они обсуждают возможность сдачи в плен ВСУ.

Как сообщает Telegram-канал "Сегодня" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны, россияне массово пытаются избежать прямых боевых столкновений с защитниками Украины, несмотря на угрозы привлечения к уголовной ответственности и заградотряды.

Реклама

В частности, по данным разведки, командование 30 отдельной мотострелковой бригады 2 общевойсковой армии РФ скрывает массовые дезертирства и угрожает солдатам расстрелами. Одно из подразделений бригады было задержано при попытке пересечения государственной границы в районе пункта пропуска "Шияны" (Белгородская область) и насильственно возвращено в зону активных боевых действий.

Теперь в подразделении обсуждается возможность сдачи в плен защитникам Украины.

Военная разведка Украины опубликовала список командного состава 30 омсбр, действующего на Лиманском направлении.

Реклама

Напомним, в армии РФ в контракты включают пункт о согласии на участие в боевых действиях, независимо от места их проведения. Это делается, чтобы не допустить массовых увольнений и отказов от участия в войне в Украине.

Озвучены потери оккупантов в Украине

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.06 составили:

  • личного состава – около 31 150 (+100) человек ликвидировано;
  • танков – 1381 (+5) единица;
  • боевых бронированных машин – 3392 (+13) единицы;
  • артиллерийских систем – 686 (+6) единиц;
  • РСЗО – 207 (+0) единиц;
  • средств ПВО – 95 (+0) единиц;
  • самолетов – 210 (+0) единиц;
  • вертолетов – 175 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8);
  • крылатых ракет – 122 (+0);
  • кораблей/катеров – 13 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2360 (+23) единиц;
  • специальной техники – 53 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Реклама

Ведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 5 июня: в Беларуси продолжаются военные учения, Сумская и Черниговская области снова под обстрелами, в Харьковской области враг ударил фосфорными бомбами по мирным.

Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 5 июня: еще 100 солдат РФ ликвидировано; 5 танков, 13 бронированных машин и 6 арт. систем уничтожено; российский вертолет К-52 теперь металлолом в полях Украины.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Хроника обстрелов
Война в Украине из космоса
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Помощь во время войны
Наши деньги
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 08:45 5 июня
1
Личный состав 31150
Личный состав
2
Танки 1381
Танки
3
ББМ 3392
ББМ
4
Артиллерия 686
Артиллерия
5
Средства ПВО 95
Средства ПВО
6
РСЗО 207
РСЗО
7
Самолеты 210
Самолеты
8
Вертолеты 175
Вертолеты
9
БПЛА 548
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2360
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Офицер-чемпион… Олег Ленюк – младший лейтенант Отдельной президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого, многократный чемпион Украины и вице-чемпион Европы по рогейну (разновидность спортивного ориентирования). Погиб смертью храбрых под Харьковом, прикрывая побратимов. Ему было 23 года. Похоронен на Аллее Славы в Черновцах.

История героя
Непокоренные
Кирилл Яшар оглы Агасиев – старший лейтенант ВСУ, командир взвода 92-й отдельной механизированной бригады. Группа под командованием офицера азербайджанского происхождения во время разведки местности у села Малая Рогань (Харьковская обл.) уничтожила технику оккупантов, раскрыв позиции врага. Герой Украины.
История героя
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29623.55

Binance Coin (BNB)

297.03

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

62.63

Theta (THETA)

1.19

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.28

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять