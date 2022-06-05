На Донбассе оккупантам не дали сбежать в РФ: теперь они хотят в плен

Российское командование пытается предотвратить попытки дезертирства, угрожая солдатам расстрелами

На Луганщине оккупанты попытались дезертировать в Россию / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области подразделение оккупантов предприняло попытку дезертировать назад в Россию, но их насильно вернули в зону боевых действий. Теперь они обсуждают возможность сдачи в плен ВСУ.

Как сообщает Telegram-канал "Сегодня" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны, россияне массово пытаются избежать прямых боевых столкновений с защитниками Украины, несмотря на угрозы привлечения к уголовной ответственности и заградотряды.

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В частности, по данным разведки, командование 30 отдельной мотострелковой бригады 2 общевойсковой армии РФ скрывает массовые дезертирства и угрожает солдатам расстрелами. Одно из подразделений бригады было задержано при попытке пересечения государственной границы в районе пункта пропуска "Шияны" (Белгородская область) и насильственно возвращено в зону активных боевых действий.

Теперь в подразделении обсуждается возможность сдачи в плен защитникам Украины.

Военная разведка Украины опубликовала список командного состава 30 омсбр, действующего на Лиманском направлении.

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Напомним, в армии РФ в контракты включают пункт о согласии на участие в боевых действиях, независимо от места их проведения. Это делается, чтобы не допустить массовых увольнений и отказов от участия в войне в Украине.

Озвучены потери оккупантов в Украине

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.06 составили:

личного состава – около 31 150 (+100) человек ликвидировано;

танков – 1381 (+5) единица;

боевых бронированных машин – 3392 (+13) единицы;

артиллерийских систем – 686 (+6) единиц;

РСЗО – 207 (+0) единиц;

средств ПВО – 95 (+0) единиц;

самолетов – 210 (+0) единиц;

вертолетов – 175 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8);

крылатых ракет – 122 (+0);

кораблей/катеров – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2360 (+23) единиц;

специальной техники – 53 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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Ведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 5 июня: в Беларуси продолжаются военные учения, Сумская и Черниговская области снова под обстрелами, в Харьковской области враг ударил фосфорными бомбами по мирным.

Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 5 июня: еще 100 солдат РФ ликвидировано; 5 танков, 13 бронированных машин и 6 арт. систем уничтожено; российский вертолет К-52 теперь металлолом в полях Украины.