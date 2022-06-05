Бойцы ВСУ заставили кувыркаться в воздухе новейший российский вертолет (видео)

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада ракетно-зенитным комплексом сбила вражеский самолет. На видео, которое военные опубликовали у себя на странице в Facebook видно, как вражеская техника совершает в воздухе "драматическое сальто", обрушивается на землю и взрывается. Весь экипаж погиб в секунду.
"Аллигатор" является командирской машиной авиации РФ. Это новейший вертолет российской боевой авиации, выпускаемый с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомби и другое оружие.
Его стоимость Ка-52 – более 16 миллионов долларов США.
Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 5 июня:
Потери оккупантов
- личного состава – около 31 150 (+100) человек ликвидировано;
- танков – 1381 (+5) единица;
- боевых бронированных машин – 3392 (+13) единицы;
- артиллерийских систем – 686 (+6) единиц;
- РСЗО – 207 (+0) единиц;
- средств ПВО – 95 (+0) единиц;
- самолетов – 210 (+0) единиц;
- вертолетов – 175 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8);
- крылатых ракет – 122 (+0);
- кораблей/катеров – 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2360 (+23) единиц;
- специальной техники – 53 (+1).