Бойцы ВСУ заставили кувыркаться в воздухе новейший российский вертолет (видео)

Весь экипаж вражеской техники погиб моментально

ВСУ сбили вертолет Ка-52 / Фото: Коллаж: Сегодня

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада ракетно-зенитным комплексом сбила вражеский самолет. На видео, которое военные опубликовали у себя на странице в Facebook видно, как вражеская техника совершает в воздухе "драматическое сальто", обрушивается на землю и взрывается. Весь экипаж погиб в секунду.

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"Аллигатор" является командирской машиной авиации РФ. Это новейший вертолет российской боевой авиации, выпускаемый с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомби и другое оружие.

Его стоимость Ка-52 – более 16 миллионов долларов США.

Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 5 июня:

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Потери оккупантов