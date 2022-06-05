Бійці ЗСУ змусили перекидатися в повітрі новий російський вертоліт (відео)

128 окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада ракетно-зенітним комплексом збила ворожий літак. На відео, яке військові опублікували у себе на сторінці Facebook видно, як ворожа техніка здійснює повітря "драматичне сальто", обрушується на грішну землю і вибухає. Весь екіпаж загинув за секунду.
"Алігатор" є командирською машиною авіації РФ. Це новий вертоліт російської бойової авіації, що випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомбі та іншу зброю.
Його вартість Ка-52 – понад 16 мільйонів доларів США.
Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив канал "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 5 червня:
Втрати окупантів
- особового складу – близько 31150 (+100) осіб ліквідовано;
- танків – 1381 (+5) одиниця;
- бойових броньованих машин – 3392 (+13) одиниць;
- артилерійських систем – 686 (+6) одиниць;
- РСЗВ – 207 (+0) одиниць;
- коштів ППО – 95 (+0) одиниць;
- літаків – 210 (+0) одиниць;
- вертольотів – 175 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 548 (+8);
- крилатих ракет – 122 (+0);
- кораблів/катерів – 13 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2360 (+23) одиниць;
- спеціальної техніки – 53 (+1).