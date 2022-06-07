"Готовят машину, чтобы убегать": оккупант рассказал о настроениях среди военных РФ – перехват

Российские военные поняли, что на ротацию надеяться не стоит

Оккупанты размышляют над возможностями бегства из Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные готовят планы побега из Украины, поскольку командование не выводит их подразделения из зоны боевых действий и не дает даже отпуска.

Об этом говорится в перехваченном разговоре оккупанта, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Военный из Калининграда рассказал, что собирается писать рапорт на увольнение, поскольку отказывается в дальнейшем находиться в зоне боевых действий. По его словам, официально есть только два варианта: либо заменять личный состав будут только частично, либо вообще оставят еще на три месяца, а возможно и дольше.

Командование не предоставляет оккупантам даже отпусков, поскольку понимают, что большинство не вернется назад:

"Мы уже больше сюда не поедем. Потому что наше командование уже не хочет больше сюда ехать. Командир сказал, что больше калининградские войска сюда ездить не будут".

По словам военного, в самой Калининградской области сейчас идет укрепление границы, поскольку там боятся нападения со стороны Польши.

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Оккупант вспоминает, как попал на территорию Украины:

"Нам не сказали, что мы едем в Украину. Нам сказали, что вы едете в командировку в поля "на Чехова" (полигон в Подмосковье). Говорят, у вас есть 40 минут, чтобы загрузиться. В самолете уже сказали, что мы едем в Украину. Мне сказали, что если приедет 79 полк сюда, то мы, вероятно, вместе с ним пойдем в наступление в сторону Харькова. Здесь большинство сами отказываются и уже пытаются сбежать самовольно через границу в Россию".

Россиянин рассказал, что у него и его сослуживцев готов план побега:

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"Сейчас 10 человек и "Урал" готовится, типа наготове. В случае любой хрени, сразу в "Урал" выскочить и ехать в сторону Белгорода. Там уже и канистру солярки набрали, поставили в кузов. Я с ними поговорил, меня по дороге подхватят. Они будут считать это диверсией. У нас вон парнишка, сержант, отсюда смотался на отобранной у "укропов" машине. Пересек границу, сдал автомат, броню, приехал домой. А на него даже дело завести не могут".

Озвучены общие потери армии РФ

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.06 ориентировочно составляют:

личного состава – около 31 360 (+110) человек ликвидировано;

танков ‒ 1390 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 3416 (+16) ед;

артиллерийских систем – 694 (+4) ед;

РСЗО ‒ 207 (+0) ед.

средств ПВО ‒ 96 (+0) ед;

самолетов – 212 (+1) ед;

вертолетов – 177 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 (+2);

крылатых ракет – 125 (+0);

кораблей/катеров ‒ 13 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 2405 (+10) ед;

специальной техники – 53 (+0).

В Генштабе заявили, что наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные еще уточняются.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 7 июня: угроза из Беларуси, корабли России готовы наносить очередные ракетные удары с Черного моря, враг атакует Славянск тяжелым вооружением, в Северодонецке продолжаются бои.

Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 7 июня: за последние сутки ликвидировано 110 оккупантов, уничтожены 4 танка и 16 бронированных машин, а также 1 самолет, 1 вертолет и 4 арт. установки.