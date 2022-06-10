"Майор роту потерял. Теперь улыбается". Разведка узнала, на что жалуются оккупанты

Российские военнослужащие начали открыто отказываться выполнять боевые задачи

Российские оккупанты боятся погибнуть на войне в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Родственники оккупантов возмущаются порядками в армии России. Отец русского военного рассказал историю о майоре, потерявшем всю роту на войне в Украине, а сам бежал домой.

Об этом говорится в перехвате разговора, который опубликовало ГУР Минобороны.

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Оккупант рассказывает родителям, что отказался выполнять боевые задачи. На это командир пообещал отправить его прокурору. Впрочем, россиянин уже неделю не может дождаться встречи с ним.

Его отец советует рассказать прокурору все, что происходит в его подразделении: "Ни жрачки, ни питья, ничего у вас нет. Ни медицины, ничего" .

Далее советует активнее жаловаться на здоровье:

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"Говори – болит у меня, не могу. Говори – у меня до службы язва была. Говори – искажение позвоночника было. А то скажут – как вы прошли? Говори – купил (справку о здоровье). У нас не объявлялась полная мобилизация , чтобы вас там держали. Майор говорит: сам там был. Роту потерял. С… (убежал) оттуда.

Сын объясняет родителям, что у них практически отсутствует оружие: "Одна боевая машина осталась. Механики все трехсотые. Чеченцы оттуда едва уехали. Говорят, их там разбили" .

Отец рассказывает об общении родственников оккупантов с представителями российского командования: "Спрашивали о каких-то деньгах, почему урезали? Ничего не смогли они ответить. Зачем они собирают там людей? Не могут ничего сказать".

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Как оккупанты пытаются "откосить" от службы

Россияне обдумывают план, чтобы не воевать в Украине. Жены захватчиков предлагают "упасть с танка", чтобы потом из госпиталя солдат отправили домой. Кроме того, противники отказываются выполнять задачи командиров и убивать мирных жителей. Об этом свидетельствует перехват разговора оккупанта, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

В разговоре можно услышать, как жена предлагает мужу "упасть с танка", чтобы получить травму. Потому, что, по ее мнению, другого выхода нет – ротации не будет, потому что все отказываются. Оккупант считает, что все же лучше "получить ранения, потому что все повреждения проверяют ФСБшники".

Ранее мы писали о том, что жены русских оккупантов придумывают разные способы, как лучше сбежать из войны в Украине.

Кроме того, российские оккупанты придумали собственные лайфхаки, чтобы не умереть на войне в Украине. Для этого нужно насыпать песка в горючее – чтобы не завелся танк. А если дадут команду наступать пешком – просто отправить российского командира.