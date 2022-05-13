Оккупанты придумывают лайфхаки, чтобы не воевать в Украине – перехват

По словам одного из захватчиков, их морпехов заходило около 100, а вышло 50

Российские солдаты не хотят воевать с Украиной. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты думают план, чтобы не воевать в Украине. Жены захватчиков предлагают "упасть с танка", чтобы потом из госпиталя солдат отправили домой. Кроме того, противники отказываются выполнять задания командиров и убивать мирных жителей.

Об этом свидетельствует перехват разговора оккупанта, который опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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В разговоре можно услышать, как жена предлагает мужу "упасть с танка", чтобы получить травму. Поскольку, по ее мнению, другого выхода нет – ротации не будет, потому что все отказываются. Оккупант считает, что все же лучше "получить ранение, потому что все повреждения проверяют ФСБшники".

Кроме того, российский захватчик рассказал историю "зачистки" оккупированного населенного пункта:

"Деревню взяли недавно. У нас девять 300-х. Морпехов около 100 заходило. Вышло 50. А комбат говорит, в каждый подвал бросайте гранату, не глядя. А потом уж заходите. Ребята не стали забрасывать. А потом зашли, а там четверо детей сидят маленьких", – говорит солдат.

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Оккупантов отправляют на войну с Украиной без экипировки

РФ не рассчитывала на долгую и изнурительную войну в Украине, поэтому сегодня армию оккупантов не могут обеспечить необходимым. В первую очередь это касается индивидуальной экипировки солдат из новой волны скрытой мобилизации. Поэтому российские захватчики жалуются своим родственникам. Об этом свидетельствуют телефонные разговоры захватчиков, перехваченные СБУ.

"То, что на нас сейчас одето, – это страшно. Это сложно назвать экипировкой", – жалуется матери оккупант, которого только отправили на войну в Украину.

Поэтому он просит ее одолжить денег, чтобы за свой счет купить себе средства защиты: разгрузку, каску, бронежилет.

"Как видим, цинизму руководства России нет предела: мало того, что оно отправляет своих солдат в Украину на верную смерть, так еще и хочет, чтобы те экипировались за свои деньги", – подчеркнули в СБУ.

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