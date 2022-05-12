Оккупанты после 9 мая считают Путина неадекватным – перехват разговора

Россияне недовольны парадом "победы" во время войны

Владимира Путина считают неадекватным после 9 мая. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты не понимают, как их президент Владимир Путин мог устроить парад "победы" во время войны в Украине. Они жалуются, что из-за коронавируса "празднование" отменяли, а из-за войны – нет. А поведение Путина во время парада назвали совсем неадекватным.

Об этом говорится в радиоперехвате, который опубликовало ГУР Минобороны.

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Перехват разговоров оккупанта со своей подругой продемонстрировал, как относятся россияне к прошедшему параду.

"Бл*ть, из-за COVID они отменили *бучий парад, а из-за войны – нет. Логично", – отметил оккупант.

Россиянин интересуется последними новостями, на что его подруга отвечает: "Да никаких новостей нет, кроме того, что многие после парада готовятся ехать на замену".

"Сегодня Путин на параде почтил память погибших в Одессе в 2014-м году. Он адекватный вообще? Праздник другой. Говорил там что-то о Суворове, о Донбассе. Какое это отношение имеет к Великой отечественной войне?", – жалуется подруга оккупанта.

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Путин на параде осквернил Одессу и Киев

Президент РФ во время парада в Москве 9 мая возложил цветы этим городам-героям Второй мировой войны, в то время как российские ракеты летели их бомбить. Об этом заявил бывший глава МВД Арсен Аваков.

Он подчеркнул, что к пониманию планов тирана дата 9 мая мало что добавила.

"Мы и так понимали все его планы, мало чем нас этот день удивил. Меня, пожалуй, он удивил еще только тем, что набралось, хамло такое, цинизма и возложило цветы городам-героям – победителям Второй мировой войны. Возложил Ленинграду, затем Киеву, а затем Одессе", – сказал бывший министр.

Аваков отметил, что к настоящему моменту российские ракеты летели бомбить Киев и Одессу.

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"Одессу особенно в последние дни. Вот она – норма цинизма обычного диктатора", – отметил он.

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