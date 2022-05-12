Окупанти після 9 травня вважають Путіна неадекватним – перехоплення розмови

Росіяни не задоволені парадом "перемоги" під час війни

Володимира Путіна вважають неадекватним після 9 травня. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти не розуміють, як їхній президент Володимир Путін міг влаштувати парад "перемоги" під час війни в Україні. Вони скаржаться, що через коронавірус "святкування" скасовували, а через війну – ні. А поведінку Путіна під час параду назвали зовсім неадекватною.

Про це йдеться у радіоперехопленні, яке опублікувало ГУР Міноборони.

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Перехоплення розмов окупанта зі своєю подругою продемонструвало, як саме ставляться росіяни до минулого параду.

"Бл*ть, через COVID вони скасували *бучий парад, а через війну – ні. Логічно", – зауважив окупант.

Росіянин цікавиться останніми новинами, на що його подруга відповідає "Та ніяких новин немає, крім того, що багато хто після параду готуються їхати на заміну".

"Сьогодні Путін на параді вшанував пам'ять загиблих в Одесі в 2014-му році. Він адекватний взагалі? Свято інше. Говорив там щось про Суворова, про Донбас. Яке це відношення має до Великої вітчизняної війни?", – скаржиться подруга окупанта.

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Путін на параді осквернив Одесу та Київ

Президент РФ під час параду в Москві 9 травня поклав квіти цим містам-героям Другої світової війни, тоді як російські ракети летіли їх бомбардувати. Про таке заявив колишній глава МВС Арсен Аваков.

Він наголосив, що до розуміння планів тирана дата 9 травня мало що додала.

"Ми й так розуміли всі його плани, мало чим нас цей день здивував. Мене, мабуть, він здивував ще тільки тим, що набралося, хамло таке, цинізму і поклало квіти містам-героям – переможцям Другої світової війни. Поклав Ленінграду, потім Києву, а потім Одесі", – сказав колишній міністр.

Аваков зазначив, що на цей момент російські ракети летіли бомбити Київ та Одесу.

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"Одесу особливо останніми днями. Ось вона – норма цинізму звичайного диктатора", – зазначив він.

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