Окупанти скаржаться рідним, що їх використовують як гарматне м'ясо – перехоплення розмови

Військове керівництво не цінує своїх солдатів і відправляє їх у бій як гарматне м'ясо, додому окупанти повертаються вантажем 200

Окупанти їхали в Україну за медалями / Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України перехопила розмову російського солдата зі своєю сестрою, в якій він скаржиться на керівництво, яке взагалі не цінує військових. Про це повідомляє пресслужба СБУ на сторінці в Facebook.

Окупант розповів, що його колег просто використовують як приманку для Збройних Сил України. Одну групу кидають, щоб їх розбили, другій вдається пройти.

Реклама

"Декого з людей взагалі розкидали як приманку. Кинули, їх розбили, а інші проїхали далі", – розповів окупант.

Сестра порадила йому поїхати до шпиталю, тоді він зможе хоч якось уціліти.

"Ну че ти, бл*, не поїхав у шпиталь? Сказав би, нах*, прилетіло в голову, і все, поїхав би вже давно. Отримав би медаль, герой Росії, бл*", – сказала вона.

Трофеї ЗСУ