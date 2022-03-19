ЗСУ під Києвом збили ворожий бойовий вертоліт "Алігатор"

Новий день приніс нові втрати військовій авіації Російської Федерації, яка нахабно вторглася на територію незалежної Україна 24 лютого. Тепер у окупантів менше на один розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління Ка-52 "Алігатор".
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Що відомо
"Сьогодні, в Бучанському районі, підрозділами ППО СВ України збито ворожий бойовий вертоліт К-52! Мінус ще один ворожий "Алігатор"! Вертоліт збито з використанням ПЗРК "Стінгер". Разом до перемоги!", – сказано у повідомленні.
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Нагадаємо, партію ПЗРК "Стінгерів" Україні передала влада Литви на початку лютого.
Наші трофеї
- Згідно з офіційними даними Міноборони України, станом на ранок 19 березня, ЗСУ знищили 95 літаків та 115 вертольотів противника.
- Заступник Міністра оборони України Анна Маляр заявила, що російські літаки просто почали боятися перетинати український кордон, бо на базу після такого польоту повертаються далеко не всі.
- Майже щодня наші захисники збивають кілька ворожих літальних апаратів. Іноді беруть у полон російських льотчиків. 7 березня був спійманий пілот збитого під Харковом російського літака. Ним виявився заступник командира авіаційного полку, що дислокувався у Воронежі.
- А 18 березня на аеродромі в Чорнобаївці, біля Херсона, сили ЗСУ вшосте поспіль знищили авіаційну техніку окупантів. Вранці 19 березня в мережі з'явилися відеокадри, як автомобільною дорогою рашисти намагаються вивезти вертольоти, що залишилися, у невідомому напрямку.
- У Приморсько-Охтарському районі Росії поховали командира авіаційної ланки Сергія Волинця, який бомбив мирних громадян в Україні, Грузії та Сирії, і загинув у нашій країні.