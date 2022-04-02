ЗСУ з Javelin "привітали" російський Т-72 (відео)

ВСУ майстерно знищили військову техніку ворога / Фото: Колаж: Сьогодні
На Херсонщині українські військові за допомогою американського РК Javelin знищили російський танк. Про це повідомляє видання "Український діалог".
ЗСУ влучним ударом знищили російський "Т-72Б3" з складу 295-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.
Втрати окупантів
- З початку війни РФ проти України окупанти втратили величезну кількість техніки та близько 17 800 осіб особового складу. Минулої доби, 1 квітня, ЗСУ знищили 631 ворожий танк.
- 31 березня у Київській області бійці тероборони знищили п'ять одиниць російської військової техніки разом із екіпажами.
- Російські військові зазнають втрат як під час боїв із ЗСУ, так і з власної вини – деякі солдати навіть ранять себе, щоб потрапити до лікарні та не воювати.
- Окрім того, українські військові 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади. Знищили найновіший вертоліт окупантів Ка-52 (Алігатор) вартістю понад 16 мільйонів доларів.
- Бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищили військову техніку російських окупантів разом із екіпажем.
- Наші захисники ліквідували заступника командира авіаційного полку окупантів підполковника Олега Червова. Його закопали 16 березня у російському Воронежі.
- За три тижні війни в Україні вбито більше російських солдатів, ніж загинуло американців в Іраку та Афганістані за 20 років.