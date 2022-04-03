Оккупанты жалуются родным, что их используют как пушечное мясо – перехват разговора

Служба безопасности Украины перехватила разговор русского солдата со своей сестрой в котором он оккупант жалуется на руководство, которое вообще не ценит военных. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook.
Оккупант рассказал, что его коллег просто используют как приманку для Вооруженных Сил Украины. Одну группу бросают, чтобы их разбили, второй удается пройти.
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"Некоторых людей вообще разбрасывали как приманку. Бросили, их разбили, а другие проехали дальше", – рассказал оккупант.
Сестра посоветовал ему поехать в госпитале, тогда он сможет хоть как-то уцелеть.
"Ну че ты, бл*, не поехал в госпиталь? Сказал бы, нах*, прилетело в голову, и все, уехал бы уже давно. Получил бы медаль, герой России, бл*", – сказала она.
Трофеи ВСУ
- 2 апреля в Херсонской области украинские военные с помощью американского РК Javelin уничтожили российский танк.
- 19 марта в Бучанском районе, подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский боевой вертолет К-52.
- С начала войны РФ против Украины оккупанты потеряли огромное количество техники и около 17 800 человек личного состава. За прошлые сутки, 1 апреля, ВСУ уничтожили 631 вражеский танк.
- 31 марта в Киевской области бойцы терробороны уничтожили пять единиц российской военной техники вместе с экипажами.
- Кроме того, украинские военные 128 отдельной горно-штурмовой бригады уничтожили новейший вертолет оккупантов Ка-52 (Аллигатор) стоимостью более 16 миллионов долларов.
- В Полтавской области часть техники, которую отобрали у российских военных, уже отремонтирована и передана ВСУ.
- Согласно официальным данным Минобороны Украины, по состоянию на утро 19 марта, ВСУ уничтожили 95 самолетов и 115 вертолетов противника.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские самолеты попросту начали бояться пересекать украинскую границу, потому что на базу после такого полета возвращаются далеко не все.
- Практически ежедневно наши защитники сбивают несколько вражеских летательных аппаратов. Иногда берут в плен российских летчиков. 7 марта был пойман пилот сбитого под Харьковом российского самолета. Им оказался заместитель командира авиационного полка, дислоцировавшегося в Воронеже.