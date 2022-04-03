Оккупанты жалуются родным, что их используют как пушечное мясо – перехват разговора

Военное руководство не ценит своих солдат и отправляет их в бой, как пушечное мясо, домой оккупанты возвращаются грузом 200

Оккупанты ехали в Украину за медалями / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины перехватила разговор русского солдата со своей сестрой в котором он оккупант жалуется на руководство, которое вообще не ценит военных. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook.

Оккупант рассказал, что его коллег просто используют как приманку для Вооруженных Сил Украины. Одну группу бросают, чтобы их разбили, второй удается пройти.

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"Некоторых людей вообще разбрасывали как приманку. Бросили, их разбили, а другие проехали дальше", – рассказал оккупант.

Сестра посоветовал ему поехать в госпитале, тогда он сможет хоть как-то уцелеть.

"Ну че ты, бл*, не поехал в госпиталь? Сказал бы, нах*, прилетело в голову, и все, уехал бы уже давно. Получил бы медаль, герой России, бл*", – сказала она.

Трофеи ВСУ