Окупанти зіштовхнулись з новою несподіваною проблемою в Україні – перехоплення СБУ

Російські загарбники потерпають від спеки і нестачі води

Військові РФ продовжують зазнавати втрат / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти з початком літа потерпають від спеки в Україні, оскільки командування, розраховуючи на "бліцкриг", забезпечило їх лише утепленою формою.

Про це свідчить перехоплення розмови військового РФ, яке оприлюднила Служба безпеки України.

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"У нас зараз спека почалася, є*ать, з учорашнього дня. Постачання води припинилося. Ми без води сидимо. Останнім часом спекотно. Тут уже і спека, і пацани теж усі сидять. Морально пригнічені. І форма, яка осіння була, так і є", – каже окупант своєму знайомому в РФ.

Він додає, що днями чекали заміну для себе, але "в результаті х*й – сидимо далі". До того ж, щодня фіксуються нові втрати серед окупантів.

Озвучені загальні втрати армії РФ

За даними генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.06 орієнтовно становлять:

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особового складу ‒ близько 31 360 (+110) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1390 (+4) од.;

бойових броньованих машин ‒ 3416 (+16) од.;

артилерійських систем – 694 (+4) од.;

РСЗВ ‒ 207 (+0) од.;

засобів ППО ‒ 96 (+0) од.;

літаків – 212 (+1) од.;

гелікоптерів – 177 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 553 (+2);

крилатих ракет ‒ 125 (+0);

кораблів/катерів ‒ 13 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2405 (+10) од.;

спеціальної техніки ‒ 53 (+0).

У Генштабі заявили, що найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. Дані ще уточнюються.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 7 червня: загроза з Білорусі, кораблі Росії готові завдавати нових ракетних ударів з Чорного моря, ворог атакує Слов'янськ важким озброєнням, у Сєвєродонецьку тривають бої.

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Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 7 червня: за останню добу ліквідовано 110 окупантів, знищено 4 танки та 16 броньованих машин, а також 1 літак, 1 вертоліт та 4 арт. установки.