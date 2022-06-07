Оккупанты столкнулись с новой неожиданной проблемой в Украине – перехват СБУ

Российские захватчики страдают от жары и нехватки воды

Военные РФ продолжают нести потери / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты с началом лета страдают от жары в Украине, поскольку командование, рассчитывая на "блицкриг", обеспечило их только утепленной формой.

Об этом свидетельствует перехват разговора военного РФ, обнародованный Службой безопасности Украины.

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"У нас сейчас жара началась, е*ать, со вчерашнего дня. Поставка воды прекратилась. Мы без воды сидим. В последнее время жарко. Тут уже и жара, и пацаны тоже все в а*уе сидят. Морально подавлены. И форма, которая осенняя была, так и есть", – говорит оккупант своему знакомому в РФ.

Он добавляет, что на днях ждали замену для себя, но "в итоге х*й – сидим дальше". К тому же ежедневно фиксируются новые потери среди оккупантов.

Озвучены общие потери армии РФ

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.06 ориентировочно составляют:

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личного состава – около 31 360 (+110) человек ликвидировано;

танков ‒ 1390 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 3416 (+16) ед;

артиллерийских систем – 694 (+4) ед;

РСЗО ‒ 207 (+0) ед.

средств ПВО ‒ 96 (+0) ед;

самолетов – 212 (+1) ед;

вертолетов – 177 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 (+2);

крылатых ракет – 125 (+0);

кораблей/катеров ‒ 13 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 2405 (+10) ед;

специальной техники – 53 (+0).

В Генштабе заявили, что наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные еще уточняются.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 7 июня: угроза из Беларуси, корабли России готовы наносить очередные ракетные удары с Черного моря, враг атакует Славянск тяжелым вооружением, в Северодонецке продолжаются бои.

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Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 7 июня: за последние сутки ликвидировано 110 оккупантов, уничтожены 4 танка и 16 бронированных машин, а также 1 самолет, 1 вертолет и 4 арт. установки.