В РФ придумали новый трюк, как поставлять "пушечное мясо" в Украину

В России агентства отправляют якобы на восстановления городов Украины, но все не так

Военный рассказал, что происходило у них / Фото: Коллаж: Сегодня

В России мужчинам предлагают "гуманитарную" работу, однако они попадают все на фронт. В этом им содействуют масса агентств, которое предлагают хорошие и легкие деньги. Об этом следователям СБУ рассказал пленный захватчик, приехавший по контракту якобы в качестве "разнорабочего".

Рекрутинговые компании России сейчас ищут "добровольцев" для армии. Предлагают неплохие зарплаты на восстановлении оккупированных территорий на востоке Украины – разбирать завалы или грузить гуманитарную помощь. Так обычно они пишут в объявлениях.

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Пленный рассказал, что он пошел на контракт из-за особо сложного финансового положения.

Военный рассказал, что, к примеру, уроженец Удмуртии подписал контракт с с РФ на 2 месяца, но то-от пошло не так.

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"Сказали, что будешь разгружать, загружать помощь, Через неделю нас перекинули в Луганск, в Золотое, нас было 32 человека, 7 попало в плен, 6ушло обратно, остальные двухсотые ( груз 200- ред). Я лично сам получил ранение. В первый день отказалось 82 человека, потом не знаю. Очень много призывников, и что по показывают по телевизору – не верьте. Я сам лично на себе все это прошел, что нае**вают, бл**ть. У наших пацанов было много начальства, а когда приехали остался один взвод, 82 человека, которые отказались в первый день, даже не известно, что с ними. Кто-то говорит: расстреляли, кто-то говорит, что под статью. Но ездить сейчас, вам, пацаны я вам ни в коем случае не советую",- сказал пленный с сожалением.

Перехваты разговоров российских военных