В РФ придумали новый трюк, как поставлять "пушечное мясо" в Украину

В России мужчинам предлагают "гуманитарную" работу, однако они попадают все на фронт. В этом им содействуют масса агентств, которое предлагают хорошие и легкие деньги. Об этом следователям СБУ рассказал пленный захватчик, приехавший по контракту якобы в качестве "разнорабочего".
Рекрутинговые компании России сейчас ищут "добровольцев" для армии. Предлагают неплохие зарплаты на восстановлении оккупированных территорий на востоке Украины – разбирать завалы или грузить гуманитарную помощь. Так обычно они пишут в объявлениях.
Пленный рассказал, что он пошел на контракт из-за особо сложного финансового положения.
Военный рассказал, что, к примеру, уроженец Удмуртии подписал контракт с с РФ на 2 месяца, но то-от пошло не так.
"Сказали, что будешь разгружать, загружать помощь, Через неделю нас перекинули в Луганск, в Золотое, нас было 32 человека, 7 попало в плен, 6ушло обратно, остальные двухсотые ( груз 200- ред). Я лично сам получил ранение. В первый день отказалось 82 человека, потом не знаю. Очень много призывников, и что по показывают по телевизору – не верьте. Я сам лично на себе все это прошел, что нае**вают, бл**ть. У наших пацанов было много начальства, а когда приехали остался один взвод, 82 человека, которые отказались в первый день, даже не известно, что с ними. Кто-то говорит: расстреляли, кто-то говорит, что под статью. Но ездить сейчас, вам, пацаны я вам ни в коем случае не советую",- сказал пленный с сожалением.
Перехваты разговоров российских военных
- Родственники оккупантов возмущаются порядками в армии России. Отец российского военного рассказал историю о майоре, который потерял всю роту на войне в Украине и бежал домой.
- Жены российских оккупантов придумывают разные способы, как лучше сбежать с войны в Украине. В одном из перехватом выяснилось, что солдаты РФ не хотят идти вперед. Также они не доверяют своим командирам.
- Один из военных пожаловался, что они страдают от жары, потому что российское командование выдало им только теплую форму.
- Из Мариуполя привезли 10 полных КамАЗов с "грузом 200". Это следует из очередного перехвата телефонного разговора между оккупантом и его женой, опубликованного СБУ.
- 3 апреля СБУ перехватила разговор российского солдата со своей сестрой, где он жалуется на руководство, которое вообще не ценит военных.
- В одном из перехватов российские оккупанты признаются, как расстреливают мирных жителей в Украине, занимаются мародерством и даже едят собак.
- Военные РФ раскрыли причину отвода своих войск. Как оказалось, они ожидают и боятся ВСУ, которые начали переходить в контрнаступление и освобождать населенные пункты.
- Стало известно, что среди российских оккупантов растет недовольство высшим командованием РФ и назревают бунты. Многие солдаты на грани безумия от того, что каждый день им приходится отправлять в РФ колонны грузовиков с трупами.
- Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российского солдата. Оккупант рассказал, что его коллег просто используют как приманку для Вооруженных сил Украины. Одну группу бросают, чтобы их разбили – другой удается пройти.