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"Пи**ы мы тут отхватываем". Оккупанты раскрыли причину отвода войск – перехват разговора

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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4 апреля, 21:07
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СБУ опубликовало видео перехвата разговора одного из оккупантов со своей супругой
СБУ показала перехват разговора оккупанта. Фото: коллаж "Сегодня"
СБУ показала перехват разговора оккупанта. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты раскрыли причину своего отвода войск. Как оказалось, они ожидают и боятся отпора ВСУ, которые начали переходить в контрнаступление и освобождать населенные пункты.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Ведомство опубликовало видео перехвата разговора одного из оккупантов со своей супругой.

"Пиз** мы здесь отхватываем и все, съе**ваемся, б**дь. Отступаем. Мы сегодня ушли, первая группа. Завтра остатки съе**ваются. Потому что сегодня или завтра там наступление будет. Либо послезавтра", – рассказывает захватчик.

Супруга оккупанта растерянно спросила, а как же все российские новости о победном шествии "освободителей":

"Все п***обольство. Потому что зачем тебе говорить правду, если ты будешь переживать", – сказал оккупант.

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"Они красиво пиз**т". Оккупант рассказал родне, как им врут командиры – перехват разговора

Российский оккупант рассказал своему товарищу, что на самом деле происходит в Украине. Солдат пожаловался на то, что их уничтожают. По его словам, среди его сослуживцев много "200-х". Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор российского военного, который в своем Telegram-канале опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

- Вы сейчас на передке?
- Ну да, по нам вчера так ху**или, нам пиз**ц. По нам артиллерия еб***т, а так все четко, пока живой.
- Че, хоть там стреляют?
- По пацанам долбят, у меня "калашников", и пошли нах**, я из него еще ни разу не стрельнул, но по нам долбят каждый день. Чисто артиллерия по нам еб***т. Артиллерия и еб***е беспилотники.
- Че там делать-то, сваливай на пенсию.
- На кого пацанов оставлю нах**? Мне говорят: ты че, дурак оставаться, поехали обратно в Россию, я говорю: них**, я пацанов не оставлю.
- Наших-то похоронили уже?
- Ну бл**ь, мы тут бросили пацанов тела, обгоревшие нах**… Тут нех** делать, тут чисто только нас долбят.
- А домой когда хоть примерно собираешься?
- Думаю, до мая нет, еще, значит, до зимы тут торчать будем. Как нам сказал командующий типа: вы отсюда уедете либо "200-ми", либо "300-ми", больше никак!
- "200-х"-то дох*я?
- Бл*дь, прям дох*я, тут просто, с*ка, пацанов жалко.
- По телевизору говорят нормально все там, нету ни погибших...
- Я говорю, я тут был, еб*ть, они красиво пиз**т.

"В ста метрах лежала пятка майора". Оккупант поплакался от страха. Перехват разговора

Российские оккупанты в Украине шокированы тем, что их массово уничтожают. Один из врагов в разговоре со своей возлюбленной рассказал, как убило их майора.

- Я тебя очень сильно люблю.
- Я тебя тоже.
- Ты кушаешь, да?
- Да!
- А у нас комбата убило.
- Нифига себе.
- И еще одного пацана из нашего полка. Его порезало прям конкретно, но он живой, "300-й". Четыре метра мы от него стояли. А этот вообще взорвался. Одну только пятку нашли от него. В ста метрах лежала, нах*й, пятка майора. Домой приеду, буду так сильно плакать. Ну не каждый день, просто, наверное. Он даже полдороги до нас сюда не доехал. Может, километров 100, наверное, проехал. И все – пи**а!
- А его, получается, даже не привезут?
- Пятку привезут, че, в цинке. Просто открывать его не будут, и все.
- Офигеть.
- В январе 35 ему исполнилось, 4 января.

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