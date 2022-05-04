Россияне КамАЗами вывозят трупы своих солдат в РФ – перехват СБУ

Из Мариуполя две недели назад привезли 10 полных КамАЗов с "грузом 200". Это следует из очередного перехвата телефонного разговора между оккупантом и его женой, опубликованного СБУ.
В разговоре она упоминала их общего знакомого ВДВ-шника, который тоже стал "грузом 200".
"Десять КамАЗов два недели назад привезли – "груз 200″… из Мариуполя… полные", – рассказывает жена своему мужу.
Также она рассказала, что вражеская техника просто разорвана и о тех, кому удалось вернуться из Украины живыми.
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"Говорит, один дивизион – лейтенанта убило вашего какого-то. Девизион еще вроде жив, потому, что вы это, в обеспечении работаете. Были там, говорит, танки наши. Теперь, как розочки, просто как розочки все разорванные наши..." – взволновано рассказала женщина.
Перехваты разговоров российских военных
- 3 апреля СБУ перехватила разговор русского солдата со своей сестрой, в котором он жалуется на руководство, которое вообще не ценит военных.
- В одном из перехватов российские оккупанты признаются, как расстреливают мирных жителей в Украине, занимаются мародерством и даже едят домашних любимцев украинцев.
- Кроме того, военные РФ раскрыли причину отвода своих войск. Как оказалось, они ожидают и боятся отпора ВСУ, которые начали переходить в контрнаступление и освобождать населенные пункты.
- Кроме того, стало известно, что среди российских оккупантов растет недовольство высшим командованием РФ и назревают бунты. Многие солдаты – на грани безумия оттого, что каждый день им приходится отправлять в РФ колонны грузовиков с трупами.
- Служба безопасности Украины перехватила разговор русского солдата со своей сестрой. Оккупант рассказал, что его коллег просто используют как приманку для Вооруженных Сил Украины. Одну группу бросают, чтобы их разбили, второй удается пройти.