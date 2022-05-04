Россияне КамАЗами вывозят трупы своих солдат в РФ – перехват СБУ

Жена оккупанта рассказала о том, что российских военных грузовыми машинами вывозят домой, но уже в виде "груза 200"

СБУ перехватила разговор оккупанта с женой / Фото: Коллаж: Сегодня

Из Мариуполя две недели назад привезли 10 полных КамАЗов с "грузом 200". Это следует из очередного перехвата телефонного разговора между оккупантом и его женой, опубликованного СБУ.

В разговоре она упоминала их общего знакомого ВДВ-шника, который тоже стал "грузом 200".

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"Десять КамАЗов два недели назад привезли – "груз 200″… из Мариуполя… полные", – рассказывает жена своему мужу.

Также она рассказала, что вражеская техника просто разорвана и о тех, кому удалось вернуться из Украины живыми.

"Говорит, один дивизион – лейтенанта убило вашего какого-то. Девизион еще вроде жив, потому, что вы это, в обеспечении работаете. Были там, говорит, танки наши. Теперь, как розочки, просто как розочки все разорванные наши..." – взволновано рассказала женщина.

Перехваты разговоров российских военных