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"Да валите их всех": оккупантам приказали убивать мирных людей – перехват СБУ

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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5 апреля, 18:37
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Служба безопасности продолжает собирать факты военных преступлений России в Украине
СБУ перехватила очередной разговор оккупанта
СБУ перехватила очередной разговор оккупанта / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные получают команды расстреливать гражданских. Захватчики боятся воевать против мотивированной армии, а не мирных людей, поэтому, чтобы оправдать свою беспомощность, придумывают нереальные цифры украинских войск.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Да валите их всех нах*й! Есть гражданские – в расход всех, бл*дь!" – такую команду получили оккупанты от своих командиров.

В то же время, как свидетельствуют перехваченные Службой безопасности разговоры, захватчики боятся воевать против украинской армии, а не мирных людей. Они придумывают нереальные цифры украинских войск, чтобы оправдать свою беспомощность.

"…их группировка, 150 тисяч…! А нас, еб*ть, 3 тысячи если есть, это за*бись… они же слева, справа, в кольцо берут, нах*й. Меня сам факт смутил, что их так много, а нас так мало…" – сказал оккупант.

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СБУ перехватила разговор оккупанта

Среди российских оккупантов растет недовольство высшим командованием РФ и назревают бунты. Многие солдаты – на грани безумия оттого, что каждый день им приходится отправлять в РФ колонны грузовиков с трупами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Не то, что себя жаль. Пацанов жалко и их родителей, когда ты каждый день видишь УРАЛы с 200-ми. Каждый день по 30 УРАЛов уезжает отсюда и всем пох*й", – сказал оккупант своей жене.

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На перехваченных разговорах СБУ он говорит, что злой на Путина, который обещал им триумфальное шествие, а втянул в затяжную войну, где им не победить.

"Уже больше месяца мы тут еб*мся…, а они взять ее (Україну) не могут. Путин ... конченый человек. Тут уже миллионы людей погибли", – жалуется оккупант.

А жена рассказала ему в ответ, что по телевизору показывали шаманку, еще в 2020 году предсказавшую войну с Украиной и пообещавшую ее завершение до 13 апреля.

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