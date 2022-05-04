Росіяни КамАЗами вивозять трупи своїх солдатів до РФ – перехоплення СБУ

З Маріуполя два тижні тому привезли 10 повних КамАЗів із "вантажем 200". Це випливає з чергового перехоплення телефонної розмови між окупантом та його дружиною, опублікованого СБУ.
У розмові вона згадувала їхнього загального знайомого ВДВ-шника, який теж став "вантажем 200".
"Десять КамАЗів два тижні тому привезли – "вантаж 200"... з Маріуполя... повні", – розповідає дружина свого чоловіка.
Також вона розповіла, що ворожу техніку просто розірвано і про тих, кому вдалося повернутися з України живими.
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"Каже, один дивізіон – лейтенанта убило вашого якогось. Девізіон ще начебто живий, бо ви це в забезпеченні працюєте. Були там, каже, танки наші. Тепер, як трояндочки, просто як трояндочки всі розірвані наші..." – схвильовано розповіла жінка.
Перехоплення розмов російських військових
- 3 квітня СБУ перехопила розмову російського солдата зі своєю сестрою, в якій він скаржиться на керівництво, яке взагалі не цінує військових.
- В одному з перехоплень російські окупанти зізнаються, як розстрілюють мирних жителів в Україні займаються мародерством і навіть їдять домашніх улюбленців українців.
- Крім того, військові РФ розкрили причину відведення своїх військ . Як виявилося, вони очікують і бояться відсічі ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ та звільняти населені пункти.
- Крім того, стало відомо, що серед російських окупантів зростає невдоволення найвищим командуванням РФ і назрівають бунти. Багато солдатів – на межі божевілля через те, що кожен день їм доводиться відправляти до РФ колони вантажівок з трупами.
- Служба безпеки України перехопила розмову російського солдата зі своєю сестрою. Окупант розповів, що його колеги просто використовують як приманку для Збройних Сил України . Одну групу кидають, щоб їх розбили, другу вдається пройти.