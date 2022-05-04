Росіяни КамАЗами вивозять трупи своїх солдатів до РФ – перехоплення СБУ

Дружина окупанта розповіла, що російських військових вантажними машинами вивозять додому, але вже у вигляді "вантажу 200"

СБУ перехопила розмову окупанта із дружиною / Фото: Колаж: Сьогодні

З Маріуполя два тижні тому привезли 10 повних КамАЗів із "вантажем 200". Це випливає з чергового перехоплення телефонної розмови між окупантом та його дружиною, опублікованого СБУ.

У розмові вона згадувала їхнього загального знайомого ВДВ-шника, який теж став "вантажем 200".

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"Десять КамАЗів два тижні тому привезли – "вантаж 200"... з Маріуполя... повні", – розповідає дружина свого чоловіка.

Також вона розповіла, що ворожу техніку просто розірвано і про тих, кому вдалося повернутися з України живими.

"Каже, один дивізіон – лейтенанта убило вашого якогось. Девізіон ще начебто живий, бо ви це в забезпеченні працюєте. Були там, каже, танки наші. Тепер, як трояндочки, просто як трояндочки всі розірвані наші..." – схвильовано розповіла жінка.

Перехоплення розмов російських військових