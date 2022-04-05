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"Та валіть їх усіх": окупантам наказали вбивати мирних людей – перехоплення СБУ

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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5 квітня, 18:37
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Служба безпеки продовжує збирати факти воєнних злочинів Росії в Україні
СБУ перехопила чергову розмову окупанта
СБУ перехопила чергову розмову окупанта / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові отримують команди розстрілювати цивільних. Загарбники бояться воювати проти вмотивованої армії, а не мирних людей, тому, щоб виправдати свою безпорадність, вигадують нереальні цифри українських військ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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"Та валіть їх усіх нах*й! Є цивільні – розстріляти всіх, бл*дь!" – таку команду отримали окупанти від своїх командирів.

Водночас, як свідчать нові перехоплені Службою безпеки розмови, загарбники бояться воювати проти української армії, а не мирних людей. Вони вигадують нереальні цифри українських військ, щоб виправдати свою безпорадність.

"…їхнє угруповання, 150 тисяч…! А нас, єб*ть, 3 тисячі якщо є, це за*бісь... вони ж ліворуч, праворуч, у кільце беруть, нах*й. Мене сам факт збентежив, що їх так багато, а нас так мало…" – сказав окупант.

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СБУ перехопила розмову окупанта

Серед російських окупантів зростає невдоволення вищим командуванням РФ і назрівають бунти. Багато солдатів – на межі божевілля від того, що щодня їм доводиться відправляти на РФ колони вантажівок з трупами. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Не те, що себе шкода. Пацанів шкода та їхніх батьків, коли ти щодня бачиш УРАЛи з 200-ми. Щодня по 30 УРАЛів їде звідси і всім пох*й", – сказав окупант своїй дружині.

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На перехоплених розмовах СБУ він говорить, що злий на Путіна, який обіцяв їм тріумфальну ходу, а натомість втягнув у затяжну війну, де їм не перемогти.

"Вже більше місяця ми тут їб*мся ..., а вони взяти її (Україну) не можуть. Путін... кінчена людина. Тут вже мільйони людей загинули", – скаржиться окупант.

А дружина розповіла йому у відповідь, що по телевізору показували шаманку, яка ще 2020 року пророкувала війну з Україною і пообіцяла її завершення до 13 квітня.

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