"Заїду і знову різатиму": 20-річний окупант, який вбивав людей у Бучі, погрожує повернутися в Україну

Російський окупант з Владивостока 20-річний Михайло Ткач, який вбивав українців у Бучі, погрожує повернутися в Україну та продовжити різати голови мирних людей.
Про це він написав у своїх соцмережах, повідомляє Telegram-канал "Украина Сейчас: новости, война, Россия".
Українці знайшли сторінку військового у соцмережах. Йому почали писати, що він воєнний злочинець і кат.
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У результаті окупант почав не виправдовуватися, а погрожувати, що знову повернеться в Україну і вбиватиме людей.
"Я вже їду до вас і скоро вас усіх ви*бу. Як тільки я заїду до вас, знову різатиму ваші голови", – написав Ткач.
Він також "похвалився", що вбиває українців на їхній же землі та обізвав жителів нашої країни "ходячими смердючими трупами".
Соцмережа російського військового. Фото: скріншот
Військові РФ, які вийшли з Бучі, повернуться до України
Йдеться про 64-ту мотострілецьку бригаду 35-ї загальновійськової армії РФ, військовослужбовці якої чинили масові вбивства і тортури мирного населення під Києвом. Російське командування не проводитиме ротацію особового складу у цьому підрозділі і знову кидає його на передову.
Зазначені підрозділи окупантів з України вивели на територію Білорусі, і вже незабаром їх відправлять до Білгорода, а за два дні перекинуть на Харківський напрямок.
Українська розвідка вважає, що такі дії мають кілька цілей:
- залякування мешканців населених пунктів України; злочини геноциду в Бучі можуть повторити знову в інших містах;
- швидка "утилізація" непотрібних свідків тобто передислокація на таку ділянку фронту, де у них не буде шансів залишитися живими, щоб унеможливити дачу показань у майбутніх судах.
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, тіла жертв хаотично розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що люди були беззбройні.
- У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деякі з них – підлітки 14 років.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – тортурну, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.