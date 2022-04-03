В Бучі окупанти влаштували катівню, де розстрілювали мирних українців (відео)

Російські окупанти в Бучі у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч – катівню, де розстрілювали мирних мешканців.
Репортаж зі звільненого міста показало в Youtube Військове телебачення України.
Російські військові зв’язували людям руки, ставили навколішки до стіни і стріляли в голову. У підвалі виявили п'ять тіл.
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"Коли зайшли на їхнє місцеперебування, де вони базувалися, де вони жили, де в них був штаб, я так розумію, в них там був окремий кабінет для фахівця з Федеральної служби безпеки. Була кімната для допитів, а в сусідній кімнаті – п'ять замордованих цивільних осіб зі зв'язаними руками і простреленими головами в потилицю", – розповів український військовий зі звільненого міста.
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що вони беззбройні.
- У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.