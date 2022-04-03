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Масові тортури, страти та зґвалтування дітей: російські окупанти влаштували геноцид у Бучі (фото)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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3 квітня, 12:11
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Військові РФ вбивають українців, як 100 років тому чекісти, на яких досі рівняється російська репресивна система
У Бучі від рук окупантів загинули тисячі людей. Фото: колаж "Сьогодні"
У Бучі від рук окупантів загинули тисячі людей. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк дуже жорстко звернувся до європейських лідерів та розповів про закатованих у Бучі українців.

Відповідний пост він опублікував у своєму Telegram.

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"Головне ж, на думку наших європейських партнерів, – не спровокувати росіян (зла іронія)? Головне, щоб Третя світова не почалася? Головне, щоб росіяни не образилися і не використовували... Що не використовували? Ракети, авіабомби, танки, не чинили вбивства цивільних, бомбардування житлових кварталів, масові розстріли, як у концентраційних таборах? Що вони ще не використовували?" – йдеться у повідомленні.

Подоляк зазначив, що як результат, світ отримав тотальний невимовний жах антилюдяності в Бучі, Ірпені, Гостомелі.

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"Сотні, тисячі вбитих, розтерзаних, зґвалтованих, зв'язаних, знову зґвалтованих і знову вбитих. Сотні, тисячі мирних громадян України. Вбиті з особливим звірством. Дуже круті й такі, що все знають учорашні й сьогоднішні "лідери Європи", сотні чинних європолітиків, які ситно їдять і спокійно сплять зараз у своїх ліжках, чи немає у вас бажання уважно подивитися на цей фотоархів пекла-XXI, влаштованого росіянами в Київській області? Хотіли Сребреницю XXI століття? Отримали? Задоволені? Хотіли реінкарнувати Треблінку, заохочуючи "російський світ"? Хотіли згадати, що таке пекельний жах крематоріїв, що працюють і живцем спалюють людей, бо вони українці? Спробуєте знову відвернутися? Організувати черговий саміт, щоб занепокоїтися й похитати головою?", – наголосив радник голови ОПУ.

Подоляк у публікації обурився з приводу російської літератури, яку не хочуть забороняти в європейських університетах, бо "це так негуманно".

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"Ще раз уважно подивіться на тисячі розтерзаних, зґвалтованих, спалених українців. У ХХІ столітті. В рамках спецоперації. Розтерзаних РОСІЯНАМИ. А тепер ще раз скажіть усьому світу про те, що РФ – це нормально, це бізнес, що не можна забороняти Рахманінова. Подивіться і скажіть. Або відверніться. Адже головне – не спровокувати. А вони нехай масово ріжуть українців"", – підсумував він.

Крім того, політтехнолог Тарас Березовець також розповів про масові вбивства у Бучі.

"Маленьке містечко під Києвом Буча це українська Сребрениця. Це місце масових вбивств мирних українських громадян, які були вбиті, деякі після тортур, пострілами в голову, як при страті. Це класичний почерк ідейного натхненника кривавого російського диктатора Путіна – Йосипа Сталіна. Це почерк у стилі НКВС. Саме так убивали українців 100 років тому чекісти, на яких досі дорівнює російська репресивна система", – пише він.

Березовець додав, що українців у Бучі вбивали за однією ознакою, незалежно від віку та статі – бо вони українці.

"Таким чином, це робить Бучу свідченням геноциду українського народу. У демократичного світу, який побачить картини масових звірств російських військових у центрі Європи, не залишиться вибору, як визнати ці звірства військовими злочинами з ознаками геноциду. Можна тільки уявити весь жах, який відкриється нам на звільнених територіях. Масові тортури, згвалтування жінок і дітей, страти цивільних – це далеко не повний перелік звірств путінських "визволителів"", – додав він.

На думку політтехнолога, Захід має нарешті визнати, що Путін не збирається зупинятися в Україні.

"Україна лише перша мета цього мегаломаньяка. Тому Україна негайно потребує не тільки оборонних, а й наступальних озброєнь. Ми ведемо боротьбу не так за себе, як за виживання цивілізованого світу. Війна набуває все більш жорстокого характеру, коли в полон більше брати не будуть. У мені як і в мільйонах українців з кожним днем залишається все менше місце для емоцій. Залишається тільки одна – всепоглинаюча ненависть до російських вбивць. І ця ненависть тільки зростатиме. Місця для прощення та милосердя не буде", – підсумував Березовець.

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Варвара Хлевицька - 7-річна школярка з Кропивницького. Щоб допомогти українським військовим, розбила власну скарбничку (збирала на телефон) - виявилось, мало. І Варя пішла продавати тюльпани, поставивши поруч табличку: "Купи квітку, а я куплю бронік". За кілька годин вторгувала 4 тисячі гривень, додала свої, і особисто подарувала воїнам бронежилет.
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Старший лейтенант Хоменко Андрій - командир десантно-штурмового взводу 80-ї бригади. Під час одного бою зумів знищив 5 одиниць БМП-3 і танк. Здійснив ефективну евакуацію особового складу різних підрозділів бригади, врятувавши сотні життів. Загинув під час знищення ворожого десанту на Миколаївщині. Герой України. Посмертно.

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