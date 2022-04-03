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Массовые пытки, казни и изнасилования детей: российские оккупанты устроили геноцид в Буче (фото)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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3 апреля, 12:11
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Военные РФ убивают украинцев, как 100 лет назад чекисты, на которых до сих пор равняется российская репрессивная система
В Буче от рук оккупантов погибли тысячи людей. Фото: коллаж "Сегодня"
В Буче от рук оккупантов погибли тысячи людей. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк очень жестко обратился к европейским лидерам и рассказал о замученных в Буче украинцах.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram.

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"Главное ведь, по мнению наших европейских партнеров, – не спровоцировать русских (злая ирония)? Главное, чтобы Третья мировая не началась? Главное, чтобы россияне не обиделись и не использовали… Что не использовали? Ракеты, авиабомбы, танки, не совершали массовые убийства гражданских, бомбардировки жилых кварталов, массовые расстрелы, как в концентрационных лагерях? Что они еще не использовали?" – говорится в сообщении.

Подоляк отметил, что как итог, мир получил тотальный непередаваемый ужас античеловечности в Буче, Ирпене, Гостомеле.

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"Сотни, тысячи убитых, растерзанных, изнасилованных, связанных, опять изнасилованных и опять убитых. Сотни, тысячи мирных украинских граждан. Убиты с особым зверством. Очень крутые и всезнающие вчерашние и сегодняшние "лидеры Европы", сотни действующих европолитиков, сытно кушающих и спокойно спящих сейчас в своих постелях, нет ли у вас желания внимательно посмотреть на этот фотоархив ада-XXI, устроенного русскими в Киевской области?" Хотели Сребреницу XXI столетия? Получили? Довольны? Хотели реинкарнировать Треблинку, поощряя "русский мир"? Хотели вспомнить, что такое адский ужас работающих крематориев, заживо сжигающих людей, потому что они украинцы? Попробуете опять отвернуться? Организовать очередной саммит, чтобы озаботиться и покачать головой?" - акцентировал советник главы ОПУ.

Подоляк в публикации возмутился по поводу русской литературы, которую не хотят запрещать в европейских университетах, потому что "это так негуманно".

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"Еще раз внимательно посмотрите на тысячи растерзанных, изнасилованных, сожжённых украинцев. В XXI веке. В рамках "спецоперации". Растерзанных РУССКИМИ. А теперь ещё раз скажите всему миру о том, что РФ – это нормально, это бизнес, что нельзя запрещать Рахманинова. Посмотрите и скажите. Или отвернитесь. Главное ведь – не спровоцировать. А они пусть массово режут украинцев", – подытожил он.

Кроме того, политтехнолог Тарас Березовец также рассказал о массовых убийствах в Буче.

"Маленький городок под Киевом Буча это украинская Сребреница. Это место массовых убийств мирных украинских граждан, которые были убиты, некоторые после пыток, выстрелами в голову, как при казни. Это классический почерк идейного вдохновителя кровавого российского диктатора Путина – Иосифа Сталина. Это почерк в стиле НКВД. Именно так убивали украинцев 100 лет назад чекисты, на которых до сих пор равняется российская репрессивная система", – пишет он.

Березовец добавил, что украинцев в Буче убивали по одному признаку, независимо от возраста и пола – потому что они украинцы.

"Таким образом, это делает Бучу свидетельством геноцида украинского народа. У демократического мира, который увидит картины массовых зверств российских военных в центре Европы, не останется выбора, кроме как признать эти зверства военными преступлениями с признаками геноцида. Можно себе только представить весь ужас, который откроется нам на освобожденных территориях. Массовые пытки, изнасилования женщин и детей, казни гражданских – это далеко не полный перечень зверств путинских "освободителей"", – добавил он.

По мнению политтехнолога, Запад должен наконец признать, что Путин не собирается останавливаться на Украине.

"Украина всего лишь первая цель этого мегаломаньяка. Поэтому Украина немедленно нуждается не только в оборонительных, но и наступательных вооружениях. Мы ведем борьбу не столько за себя, сколько за выживание цивилизованного мира. Война приобретает все более ожесточённый характер, когда в плен больше брать не будут. Во мне как и в миллионах украинцев с каждым днём остается все меньше место для эмоций. Остаётся только одна – всепоглощающая ненависть к российским убийцам. И эта ненависть будет только расти. Места для прощения и милосердия не будет", – подытожил Березовец.

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