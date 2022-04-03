Людей розстрілювали: Мер Бучі розповів, як окупанти вбивали мешканців міста

На багатьох тілах були білі пов'язки, що показувало, що вони беззбройні

Міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів про звірства окупантів. Колаж "Сьогодні"

У місті Буча на Київщині у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів.

Про це повідомляє theguardian.

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Деталі

За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, яким по 14 років.

"Всіх цих людей розстрілювали, вбивали в потилицю", – сказав Федорук.

Також наголошується, що на багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило, що вони беззбройні.

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Крім того, у селі Новий Биків перед танками поставили дитячі карети.

Обстановка під Києвом

" На сьогоднішній день місто Буча залишається небезпечним напрямком. Він поки що окупований. Справді, є перевірена інформація від наших Збройних сил, від нашого Головного управління розвідки, що бронетехніка рашистів виведено і значну частину військових сил. Проте залишається велика кількість диверсійних груп, залишаються також російські військові, які переодягнуті у цивільне та фактично продовжують опір. Тому на сьогоднішній день повертатися до міста Буча небезпечно. , – сказав Тарас Шаправський.

Ірпінський напрямок