В Буче оккупанты устроили пыточную, где расстреливали мирных украинцев (видео)

Российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
Репортаж из освобожденного города показало в YouTube Военное телевидение Украины.
Российские военные связывали людям руки, ставили на коленях к стене и стреляли в голову. В подвале обнаружили пять тел.
Далее по теме
"Когда зашли на их расположение, где они базировались, где они жили, где у них был штаб, я так понимаю, у них там был отдельный кабинет для специалиста из Федеральной службы безопасности. Была комната для допросов, а в соседней комнате – пять замученных гражданских лиц со связанными руками и простреленными головами в затылок", – рассказал украинский военный из освобожденного города.
Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.