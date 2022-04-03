В Буче оккупанты устроили пыточную, где расстреливали мирных украинцев (видео)

Военные РФ ставили людей на колени к стене и стреляли в голову

Украинский военный рассказал о зверствах оккупантов в Буче / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Репортаж из освобожденного города показало в YouTube Военное телевидение Украины.

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Российские военные связывали людям руки, ставили на коленях к стене и стреляли в голову. В подвале обнаружили пять тел.

"Когда зашли на их расположение, где они базировались, где они жили, где у них был штаб, я так понимаю, у них там был отдельный кабинет для специалиста из Федеральной службы безопасности. Была комната для допросов, а в соседней комнате – пять замученных гражданских лиц со связанными руками и простреленными головами в затылок", – рассказал украинский военный из освобожденного города.

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