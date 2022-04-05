"Заеду и снова буду резать": 20-летний оккупант, убивавший людей в Буче, угрожает вернуться в Украину

Он не скрывает и даже гордится тем, что убивал и насиловал мирных жителей нашей страны

Российский военный угрожает повторить преступления, совершенные в Буче. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский оккупант из Владивостока 20-летний Михаил Ткач, который убивал украинцев в Буче, угрожает вернуться в Украину и продолжить резать головы мирных людей.

Об этом он написал в своих соцсетях, сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас: новости, война, Россия".

Реклама

Украинцы нашли страницу военного в соцсетях. Ему начали писать, что он военный преступник и палач.

В результате оккупант начал не оправдываться, а угрожать, что снова вернется в Украину и будет убивать людей.

"Я уже еду к вам и скоро вас всех вы*бу. Как только я заеду к вам, буду снова резать ваши головы", – написал Ткач.

Он также "похвастался", что убивает украинцев на их же земле и обозвал жителей нашей страны "ходячими вонючими трупами".

Реклама

Соцсеть российского военного. Фото: скриншот

Реклама

Военные РФ, которые вышли из Бучи, вернутся в Украину

Речь идет о 64-й мотострелковой бригаде 35-й общевойсковой армии РФ, военнослужащие которой совершали массовые убийства и пытки мирного населения под Киевом. Российское командование не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую.

Указанные подразделения оккупантов из Украины вывели на территорию Беларуси, уже вскоре их отправят в Белгород, а через два дня перебросят на Харьковское направление.

Украинская разведка считает, что у таких действий есть несколько целей:

запугивание жителей населенных пунктов Украины; совершавшие преступления геноцида в Буче могут повторить это снова в других городах;

быстрая "утилизация" ненужных свидетелей то есть передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, чтобы исключить дачу показаний в будущих судах.

Зверства российских оккупантов под Киевом