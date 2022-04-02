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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Вони всіх дітей розстрілюють нах*уй – радіоперехоплення

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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2 квітня, 15:50
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Військові РФ хваляться знайомим своїми злочинами в Україні – СБУ опублікувала розмови окупантів з доказами їхніх звірячих вчинків
Окупанти вбивають українських дітей
Окупанти вбивають українських дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти зізнаються, як розстрілюють мирних жителів в Україні, займаються мародерством та навіть їдять домашніх улюбленців українців. Про все це військові РФ розповідають рідним та друзям по телефону.

Дзвінки окупантів перехопила СБУ.

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Один із загарбників розповідає дружині про "сафарі" на дітей у Маріуполі, де кадирівці бігли за маленькою дівчинкою та стріляли їй по ногах. А робили це для розваги: "Вони всіх дітей розстрілюють нах*уй. Там прямо він біжить за дівчиськом, вони прямо по ногах їй стріляють. Дівчинці десь 13 років".

Далі хвалиться тим, що обікрав із товаришами по службі мирних жителів Київської області: "Машин набрали собі, блід. Хюндайчик новенький стоїть – ключі є, працює. Рушників собі набрали, карабінів...".

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Ще один окупант спокійно розповідав батькові, що вони їдять українських собак. Мовляв, із харчуванням у них "все нормально"

"Собаку зарізали, з'їли і нормально. А нутрії закінчилися, їх десь штук було 8", – сказав живодер.

"Найгірше, що навіть "мирні" росіяни, які залишилися в РФ, смакують ці звірства, які їхні родичі творять Україні. Ми фіксуємо усі безчинства, щоб кожен окупант поніс заслужене покарання. І, перш за все, на полі бою!", – заявили в СБУ.

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Військові РФ убили 158 українських дітей

В Україні минулої доби внаслідок війни РФ проти нашої країни загинули п'ять дітей, ще дев'ять постраждали. Усього за період повномасштабного вторгнення жертвами окупантів стали 158 дітей, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

"Фактичну кількість загиблих та поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії", – уточнила Денісова.

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