"Пі**и ми тут отримуємо". Окупанти розкрили причину відведення військ – перехоплення розмови

СБУ опублікувало відео перехоплення розмови одного з окупантів зі своєю дружиною

СБУ показала перехоплення розмови окупанта. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти розкрили причину свого відведення військ. Як виявилося, вони чекають і бояться відсічі ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ та звільняти населені пункти.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Відомство опублікувало відео перехоплення розмови одного з окупантів зі своєю дружиною.

"Піз** ми тут отримуємо і все, зйо******, б**дь. Відступаємо. Ми сьогодні пішли, перша група. Завтра залишки зйо**ються. Бо сьогодні чи завтра там наступ буде. Або післязавтра", – розповідає загарбник.

Дружина окупанта розгублено запитала, як же всі російські новини про переможну ходу "визволителів":

"Все п***обольство. Тому що навіщо тобі казати правду, якщо ти переживатимеш", – сказав окупант.

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"Вони гарно пиз**ть". Окупант розповів рідні, як їм брешуть командири – перехоплення розмови

Російський окупант розповів своєму товаришу, що насправді відбувається в Україні. Солдат поскаржився на те, що їх знищують. За його словами, серед його товаришів по службі багато "200-х". Про це свідчить перехоплена телефонна розмова російського військового, яку у своєму Telegram-каналі опублікував радник глави МВС Антон Геращенко.

- Ви зараз на передку?

- Ну так, по нас вчора так ху**или, нам пиз**ць. По нас артилерія єб***ть, а так все чітко, поки що живий.

- Що, там стріляють?

- По пацанах довбають, у мене "калашников", і пішли нах**, я з нього ще жодного разу не стрільнув, але по нас довбають щодня. Чисто артилерія по нас єб***ть. Артилерія та єб**і безпілотники.

- Що там робити, звалюй на пенсію.

- На кого пацанів залишу нах**? Мені кажуть: ти чого, дурень залишатися, поїхали назад у Росію, я говорю: ніх**, я пацанів не залишу.

- Наших поховали вже?

- Ну бл**ь, ми тут кинули пацанів тіла, що обгоріли нах**… Тут нех** робити, тут чисто тільки нас довбають.

- А додому колись хоч приблизно збираєшся?

- Думаю до травня ні, ще значить, до зими тут стирчатимемо. Як нам сказав командувач типу: ви звідси поїдете або "200-ми", або "300-ми", більше ніяк!

- "200-х" дох*я?

- Бл*дь, прямо дох*я, тут просто, с*ка, пацанів шкода.

- По телевізору кажуть, нормально все там, немає загиблих...

- Я кажу, я тут був, щоб вони красиво пиз**ть.

"За сто метрів лежала п'ята майора". Окупант поплакався від страху. Перехоплена розмова

Російські окупанти в Україні шоковані тим, що їх масово знищують. Один з ворогів у розмові зі своєю коханою розповів, як убило їхнього майора.

- Я тебе дуже сильно люблю.

- Я тебе теж.

- Ти їси, так?

- Так!

– А в нас комбата вбило.

- Ніфіга собі.

- І ще одного пацана з нашого полку. Його порізало прям конкретно, але він живий, "300-й". Чотири метри ми стояли від нього. А цей взагалі вибухнув. Тільки п'яту знайшли від нього. За сто метрів лежала, нах*й, п'ята майора. Додому приїду, так сильно плакатиму. Ну не щодня, просто, мабуть. Він навіть пів дороги до нас сюди не доїхав. Може, кілометрів сто, мабуть, проїхав. І все – пи**а!

- А його, виходить, навіть не привезуть?

- П'ятку привезуть, у цинку. Просто відкривати його не будуть.

- Офігєть.

- У січні 35 йому виповнилося, 4 січня.

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