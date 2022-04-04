Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

"Пі**и ми тут отримуємо". Окупанти розкрили причину відведення військ – перехоплення розмови

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 квітня, 21:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
СБУ опублікувало відео перехоплення розмови одного з окупантів зі своєю дружиною
СБУ показала перехоплення розмови окупанта. Фото: колаж "Сьогодні"
СБУ показала перехоплення розмови окупанта. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти розкрили причину свого відведення військ. Як виявилося, вони чекають і бояться відсічі ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ та звільняти населені пункти.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Реклама

Відомство опублікувало відео перехоплення розмови одного з окупантів зі своєю дружиною.

"Піз** ми тут отримуємо і все, зйо******, б**дь. Відступаємо. Ми сьогодні пішли, перша група. Завтра залишки зйо**ються. Бо сьогодні чи завтра там наступ буде. Або післязавтра", – розповідає загарбник.

Дружина окупанта розгублено запитала, як же всі російські новини про переможну ходу "визволителів":

"Все п***обольство. Тому що навіщо тобі казати правду, якщо ти переживатимеш", – сказав окупант.

Реклама

"Вони гарно пиз**ть". Окупант розповів рідні, як їм брешуть командири – перехоплення розмови

Російський окупант розповів своєму товаришу, що насправді відбувається в Україні. Солдат поскаржився на те, що їх знищують. За його словами, серед його товаришів по службі багато "200-х". Про це свідчить перехоплена телефонна розмова російського військового, яку у своєму Telegram-каналі опублікував радник глави МВС Антон Геращенко.

- Ви зараз на передку?
- Ну так, по нас вчора так ху**или, нам пиз**ць. По нас артилерія єб***ть, а так все чітко, поки що живий.
- Що, там стріляють?
- По пацанах довбають, у мене "калашников", і пішли нах**, я з нього ще жодного разу не стрільнув, але по нас довбають щодня. Чисто артилерія по нас єб***ть. Артилерія та єб**і безпілотники.
- Що там робити, звалюй на пенсію.
- На кого пацанів залишу нах**? Мені кажуть: ти чого, дурень залишатися, поїхали назад у Росію, я говорю: ніх**, я пацанів не залишу.
- Наших поховали вже?
- Ну бл**ь, ми тут кинули пацанів тіла, що обгоріли нах**… Тут нех** робити, тут чисто тільки нас довбають.
- А додому колись хоч приблизно збираєшся?
- Думаю до травня ні, ще значить, до зими тут стирчатимемо. Як нам сказав командувач типу: ви звідси поїдете або "200-ми", або "300-ми", більше ніяк!
- "200-х" дох*я?
- Бл*дь, прямо дох*я, тут просто, с*ка, пацанів шкода.
- По телевізору кажуть, нормально все там, немає загиблих...
- Я кажу, я тут був, щоб вони красиво пиз**ть.

"За сто метрів лежала п'ята майора". Окупант поплакався від страху. Перехоплена розмова

Російські окупанти в Україні шоковані тим, що їх масово знищують. Один з ворогів у розмові зі своєю коханою розповів, як убило їхнього майора.

- Я тебе дуже сильно люблю.
- Я тебе теж.
- Ти їси, так?
- Так!
– А в нас комбата вбило.
- Ніфіга собі.
- І ще одного пацана з нашого полку. Його порізало прям конкретно, але він живий, "300-й". Чотири метри ми стояли від нього. А цей взагалі вибухнув. Тільки п'яту знайшли від нього. За сто метрів лежала, нах*й, п'ята майора. Додому приїду, так сильно плакатиму. Ну не щодня, просто, мабуть. Він навіть пів дороги до нас сюди не доїхав. Може, кілометрів сто, мабуть, проїхав. І все – пи**а!
- А його, виходить, навіть не привезуть?
- П'ятку привезуть, у цинку. Просто відкривати його не будуть.
- Офігєть.
- У січні 35 йому виповнилося, 4 січня.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 4 квітня
1
Особовий склад 18300
Особовий склад
2
Літаки 147
Літаки
3
Гелікоптери 134
Гелікоптери
4
Танки 647
Танки
5
ББМ 1844
ББМ
6
Артилерія 330
Артилерія
7
Засоби ППО 54
Засоби ППО
8
РСЗВ 107
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 92
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1273
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Лев Улесов - найвідоміший хлопець-модель з України, а тепер - бойовий медик-доброволець. Нещодавно 21-річний юнак ходив подіумом на показах Prada, Dolce&Gabbana, Lacoste, Givenchy. А зараз - на фронті, бо має медичну підготовку і прагне захищати Україну. "Я тут, щоб рятувати людей із гарячих місць, надавати першу допомогу та вивозити за межі передової”.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Ігор Карчевський - викладач Острозької академії, полковник запасу. В перші дні війни пішов на фронт. Кандидат психологічних наук, викладач, якого дуже поважали і цінували тисячі студентів, загинув під час бою під Києвом, проявивши неймовірну мужність в боротьбі за рідну країну.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
25,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
26,98
-
33,52
37,43
27,00
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти