"Вони гарно пиз**ть". Окупант розповів рідні, як їм брешуть командири – перехоплення розмови

Російський окупант розповів своєму товаришу, що насправді відбувається в Україні. Солдат поскаржився на те, що їх знищують.За його словами, серед його товаришів по службі багато "200-х".
Про це свідчить перехоплена телефонна розмова російського військового, яку у своєму Telegram-каналі опублікував радник глави МВС Антон Геращенко.
- Ви зараз на передку?
- Ну так, по нас вчора так ху**или, нам пиз**ць. По нас артилерія єб***ть, а так все чітко, поки що живий.
- Що, там стріляють?
- По пацанах довбають, у мене "калашников", і пішли нах**, я з нього ще жодного разу не стрільнув, але по нас довбають щодня. Чисто артилерія по нас єб***ть. Артилерія та єб**і безпілотники.
- Що там робити, звалюй на пенсію.
- На кого пацанів залишу нах**? Мені кажуть: ти чого, дурень залишатися, поїхали назад у Росію, я говорю: ніх**, я пацанів не залишу.
- Наших поховали вже?
- Ну бл**ь, ми тут кинули пацанів тіла, що обгоріли нах**… Тут нех** робити, тут чисто тільки нас довбають.
- А додому колись хоч приблизно збираєшся?
- Думаю до травня ні, ще значить, до зими тут стирчатимемо. Як нам сказав командувач типу: ви звідси поїдете або "200-ми", або "300-ми", більше ніяк!
- "200-х" дох*я?
- Бл*дь, прямо дох*я, тут просто, с*ка, пацанів шкода.
- По телевізору кажуть, нормально все там, немає загиблих...
- Я кажу, я тут був, щоб вони красиво пиз**ть.
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"За сто метрів лежала п'ята майора". Окупант поплакався від страху. Перехоплена розмова
Російські окупанти в Україні шоковані тим, що їх масово знищують. Один з ворогів у розмові зі своєю коханою розповів, як убило їхнього майора.
- Я тебе дуже сильно люблю.
- Я тебе теж.
- Ти їси, так?
- Так!
– А в нас комбата вбило.
- Ніфіга собі.
- І ще одного пацана з нашого полку. Його порізало прям конкретно, але він живий, "300-й". Чотири метри ми стояли від нього. А цей взагалі вибухнув. Тільки п'яту знайшли від нього. За сто метрів лежала, нах*й, п'ята майора. Додому приїду, так сильно плакатиму. Ну не щодня, просто, мабуть. Він навіть пів дороги до нас сюди не доїхав. Може, кілометрів сто, мабуть, проїхав. І все – пи**а!
- А його, виходить, навіть не привезуть?
- П'ятку привезуть, у цинку. Просто відкривати його не будуть.
- Офігєть.
- У січні 35 йому виповнилося, 4 січня.
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