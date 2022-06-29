Окупант розповів, як у Херсоні їздив по трупах мирних жителів – перехоплення

Російські військові діляться розповідями про те, що вони творили в окупованих містах

ГУР опублікувало перехоплення окупанта / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомі подробиці звірств, які російські військові влаштовували в окупованому Херсоні. Окупант у розмові розповів, як вони їздили по трупах мирних жителів. Перехоплення опублікувало ГУР у своєму Telegram-каналі.

У розмові дівчина поцікавилася у солдата, чи вбивав він ще людей, згадуючи про те, що хлопець вихвалявся тим, що вбив уже 5 осіб.

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"А пам'ятаєш, ти казав, що десь 4 чи 5 осіб усвідомлено вбив, а ти ще потім після цього не вбивав?" – спитала дівчина, на що він відповів, що таких випадків не було.

Також він розповів, що стріляли по мирних жителях з гармати.

"Щойно заїжджаємо в Херсон, трупи валяються бл**ь, руки, ноги валяються окремо від голови. Ось так от їдеш, вони там, там... Там завдання було в місто заїжджати, зачистку проводити. І ми на машинах прямо по ньому, по голові туди-сюди їздили... Він вже як фарш був, а в нас же машина гусенична, і все це м'ясо залишається на цій "гусні". Нам потім командир сказав, щоб ми не їздили по трупах, потім смердіти буде", – сказав окупант.

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